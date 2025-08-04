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Головна Одеса В Одесі чути вибухи

В Одесі чути вибухи

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 02:06
Вибухи в Одесі 4 серпня через атаку дронів
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Вибухи в Одесі було чути прямо зараз, в ніч проти 4 серпня. Росіяни атакують місто дронами.

Про це у Telegram повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов.

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"В місті чутно вибухи!", — написав Труханов о 02:02.

Напередодні він інформував, що для міста є загроза застосування дронів. Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж попереджали, що з Чорного моря в напрямку Одеси летять дрони.

Оновлено о 02:15

"Суспільне" повідомило, що в Одесі пролунали повторні вибухи.

Де оголошено тривогу

Станом на 02:06 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи в Одесі 4 серпня через атаку дронів - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що пізно ввечері, 3 серпня, звуки вибухів пролунали в Київській області. В той момент сили ППО збивали ворожі дрони.

Також ми писали, що в ніч проти 3 серпня потужний вибух пролунав у Києві. Росіяни запустили ракету, проте ППО збила її.

Одеса вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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