Вибухи в Одесі 4 серпня через атаку дронів

В Одесі чути вибухи
Вибухи в Одесі було чути прямо зараз, в ніч проти 4 серпня. Росіяни атакують місто дронами.
Про це у Telegram повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов.
Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 4 серпня
"В місті чутно вибухи!", — написав Труханов о 02:02.
Напередодні він інформував, що для міста є загроза застосування дронів. Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж попереджали, що з Чорного моря в напрямку Одеси летять дрони.
Оновлено о 02:15
"Суспільне" повідомило, що в Одесі пролунали повторні вибухи.
Де оголошено тривогу
Станом на 02:06 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що пізно ввечері, 3 серпня, звуки вибухів пролунали в Київській області. В той момент сили ППО збивали ворожі дрони.
Також ми писали, що в ніч проти 3 серпня потужний вибух пролунав у Києві. Росіяни запустили ракету, проте ППО збила її.
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