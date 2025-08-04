Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Наслідки атаки на Одесу — що постраждало (фото)

Наслідки атаки на Одесу — що постраждало (фото)

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 09:10
Обстріл Одещини 4 серпня ударними дронами — фото
Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Вночі 4 серпня Росія знову атакувала Одещину ударними дронами-камікадзе. На щастя, постраждалих немає, однак в результаті обстрілу спалахнули чисельні пожежі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Одещини.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі, які рятувальники ліквідували спільно з добровольцями. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку — вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Сталося загоряння і в недіючому гуртожитку.

"Від ДСНС залучались 27 одиниць техніки та 79 вогнеборців", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Возможно, это изображение 1 человек, огонь, литейный завод и текст
Пожежа палає. Фото: ДСНС Одещини
Возможно, это изображение 2 человека и текст
Ліквідація наслідків цієї атаки.  Фото: ДСНС Одещини
Возможно, это изображение 1 человек, огонь и текст
Гасіння пожежі.  Фото: ДСНС Одещини

Крім того, в Одеському районі внаслідок  обстрілу був пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Також у передмісті Одеси внаслідок російського удару зайнялася адмінбудівля. Атакою був частково зруйнований 4-х поверховий приватний будинок, гараж, пошкоджено 6 легкових автомобілів.

Возможно, это изображение огонь и текст
Пожежа в будинку. Фото: ДСНС Одещини
Возможно, это изображение ‎1 человек и ‎текст
Пошкоджені павільйони. Фото: ДСНС Одещини
Возможно, это изображение 2 человека, огонь и текст
Наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі вночі було чутно вибухи. А також про обстріл Києва 3 серпня та його наслідки.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації