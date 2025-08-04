Обстріл Одещини 4 серпня ударними дронами — фото

Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Вночі 4 серпня Росія знову атакувала Одещину ударними дронами-камікадзе. На щастя, постраждалих немає, однак в результаті обстрілу спалахнули чисельні пожежі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Одещини.

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Наслідки атаки

Внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі, які рятувальники ліквідували спільно з добровольцями. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку — вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Сталося загоряння і в недіючому гуртожитку.

"Від ДСНС залучались 27 одиниць техніки та 79 вогнеборців", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Пожежа палає. Фото: ДСНС Одещини

Ліквідація наслідків цієї атаки. Фото: ДСНС Одещини

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Крім того, в Одеському районі внаслідок обстрілу був пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Також у передмісті Одеси внаслідок російського удару зайнялася адмінбудівля. Атакою був частково зруйнований 4-х поверховий приватний будинок, гараж, пошкоджено 6 легкових автомобілів.

Пожежа в будинку. Фото: ДСНС Одещини

Пошкоджені павільйони. Фото: ДСНС Одещини

Наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі вночі було чутно вибухи. А також про обстріл Києва 3 серпня та його наслідки.