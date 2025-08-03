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Главная Одесса Российские ракетоносители не выходят в Черное море — почему

Российские ракетоносители не выходят в Черное море — почему

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 13:51
Морские ракетоносители РФ не выходят в Черное море
Российские корабли на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские ракетоносители, которые ранее угрожали из акватории Черного моря, сейчас не выходят в море. Их отсутствие может свидетельствовать об изменении тактики врага или технической паузе.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, в акватории Черного моря сейчас спокойнее, чем обычно — по меньшей мере, со стороны российских ракетоносителей. Дмитрий Плетенчук говорит, что в течение суток враг не выводил морских носителей в море.

"У меня подтверждения по применению морских носителей пока нет. Они отсутствуют. По крайней мере утром и днем не присутствовали", — сообщил он.

По данным спикера, только накануне один российский корабль вышел в море, вероятно, для рассредоточения. А еще раньше — судно, вероятно, для противоминной борьбы.

"Никаких особых изменений пока не произошло. Однако в любом случае лучше следить за обновлением информации. Если она появится — мы об этом сообщим", — добавил Плетенчук.

Россияне перебазировались в Новороссийск

Плетенчук подчеркнул, что ситуация в море остается стабильной. По его словам россияне сейчас вынуждены держать флот в Новороссийске из-за постоянной угрозы со стороны ВСУ.

"Мы их заставили коллективно забиться в Новороссийск", — добавил представитель ВМС.

Напомним, украинская военная разведка получила секретные документы о новейшем атомном подводном крейсере РФ "Князь Пожарский". Также мы писали, что оккупанты продали Ялтинский порт другу Путина.

Черное море Одесская область Новости Одессы війна угроза кораблей ракетоноситель
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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