Морские ракетоносители РФ не выходят в Черное море

Российские ракетоносители не выходят в Черное море — почему
Российские ракетоносители, которые ранее угрожали из акватории Черного моря, сейчас не выходят в море. Их отсутствие может свидетельствовать об изменении тактики врага или технической паузе.
Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Ракетоносители в Черном море
По его словам, в акватории Черного моря сейчас спокойнее, чем обычно — по меньшей мере, со стороны российских ракетоносителей. Дмитрий Плетенчук говорит, что в течение суток враг не выводил морских носителей в море.
"У меня подтверждения по применению морских носителей пока нет. Они отсутствуют. По крайней мере утром и днем не присутствовали", — сообщил он.
По данным спикера, только накануне один российский корабль вышел в море, вероятно, для рассредоточения. А еще раньше — судно, вероятно, для противоминной борьбы.
"Никаких особых изменений пока не произошло. Однако в любом случае лучше следить за обновлением информации. Если она появится — мы об этом сообщим", — добавил Плетенчук.
Россияне перебазировались в Новороссийск
Плетенчук подчеркнул, что ситуация в море остается стабильной. По его словам россияне сейчас вынуждены держать флот в Новороссийске из-за постоянной угрозы со стороны ВСУ.
"Мы их заставили коллективно забиться в Новороссийск", — добавил представитель ВМС.
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