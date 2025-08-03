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Головна Одеса Російські окупанти продали Ялтинський порт — хто викупив

Російські окупанти продали Ялтинський порт — хто викупив

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 11:24
Продаж Ялтинського порту в окупованому Криму — хто придбає
Ялтинський порт виставили на продаж. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Криму підконтрольна Росії влада продала Ялтинський морський порт. Його єдиним покупцем стала компанія, пов’язана з другом Путіна. У планах — перетворити територію порту на розкішну марину для яхт.

Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер".

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Повідомлення про продаж порту. Фото: скриншот з Telegram

Продаж Ялтинського порту

Журналісти Telegram-каналу пишуть, що в окупованому Криму російська влада завершила "аукціон" із продажу Ялтинського морського порту. Участь у торгах узяла лише одна компанія — ТОВ "Чорноморський розвиток", яка отримає об'єкт за 1,49 мільярда рублів (приблизно 16 мільйонів доларів). Початкова вартість становила 1,5 млрд руб.

Додамо, що комплекс порту в Ялті включає пасажирський термінал, здатний обслуговувати до 1,3 мільйона пасажирів на рік, і вантажну частину. Загальна площа нерухомого майна Ялтинського порту становить 32,2 тис. кв. м. Це, зокрема, будівлі ялтинського морвокзалу, клубу моряків, а також касові павільйони, склади, дороги, підстанції та 17 причалів.

За офіційною версією, на території порту планують створити інфраструктуру для яхтового туризму — з сучасними пірсами, сервісами та готелями.

Хто купив порт

За даними каналу, ТОВ "Чорноморський розвиток" контролюється інвестфондом "Ангаже", а його кінцевим власником є Аркадій Ротенберг — давній соратник Володимира Путіна, відомий олігарх і фігурант міжнародних санкцій.

Зазначимо, що після окупації півострова у 2014 році Україна закрила кримські порти для міжнародного судноплавства. Відповідно до українського законодавства, всі операції з майном на окупованій території є незаконними.

Нагадаємо, росіяни у Криму цього року планують забудувати величезну за площею рекреаційну зону — пляж "Моноліт". Також ми писали, що окупанти вирубують ліси у Криму для будівництва дороги. 

Крим порт окупанти Новини Одеси окупація продаж
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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