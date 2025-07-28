Росіяни вирубують ліси у Криму — будівництво траси Таврида

Вирубані ліси. Фото ілюстративне: texty.org

Росіяни в Криму будують трасу "Таврида", частина якої йде в обхід Симферополя. Під час робіт фіксується масова вирубка дерев — знищуються унікальні ліси окупованого півострову.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

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Знищення лісів

На кадрах, які зафіксували мешканці Криму, можна побачати лісосмугу поблизу траси, на якій видно сліди масової вирубки дерев. Вочевидь задля розширення проїжджої частини, росіяни знищують рідкісні зелені насадження вздовж неї.

Додамо, йдеться про будівництво південно-східного обходу Сімферополя, що є частиною траси "Таврида". У рамках проєкту наразі зводиться чотирисмугова дорога завдовжки 25,2 км, розділена на два етапи. Завершити роботи планується восени 2025 року.

Зазначимо, у Криму ростуть щонайменш 77 видів дерев, які занесені до Червоної Книги або мають міжнародний охоронний статус.

Ліси біля траси. Фото: Кримський вітер

Вирубка лісів. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Міноборони РФ відбирає землю у мешканців Криму. А також про те, як приховують військові частини на окупованому півострові.