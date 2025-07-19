В Севастополе оккупанты развернули полевой госпиталь - разведка АТЕШ

В Крыму на базе россияне развернули госпиталь — много раненых
В Крыму на базе 810-й бригады морской пехоты РФ обнаружили технику, раненых и полевой госпиталь. Из-за потерь бригада имеет серьезный дефицит личного состава.
Об этом сообщило движение АТЕШ в Telegram.
База россиян в Крыму
По их данным, база располагается в Севастополе. Партизаны сообщают, что часть личного состава находится там на восстановлении, а также — техника, которую вернули с фронта на ремонт.
Полевой госпиталь в Крыму
Из-за больших потерь и нехватки медицинских учреждений на самой базе развернули полевой госпиталь. В нем находятся десятки раненых, многие из которых до сих пор передвигаются на костылях.
"Бригада после потерь имеет серьезный дефицит личного состава. Скрытая мобилизация не помогает — военные с ранениями не возвращаются в строй, лечатся прямо на месте", — сообщили в движении "АТЕШ".
Агенты собрали информацию о перемещении техники, командном составе и инфраструктуре базы. Эти данные уже переданы украинским Силам обороны.
Напомним, во время выполнения задания на фронте погиб одессит Константин Оборин — ветеран, волонтер, наставник и человек, который посвятил жизнь помощи другим. Также мы сообщали, что из-за российского обстрела в Одессе разрушениям подверглись жилые дома, магазины, аптека и частные дома.
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