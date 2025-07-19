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Главная Одесса В Крыму на базе россияне развернули госпиталь — много раненых

В Крыму на базе россияне развернули госпиталь — много раненых

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 14:44
В Севастополе оккупанты развернули полевой госпиталь - разведка АТЕШ
База 810-й бригады морской пехоты РФ в Севастополе. Фото: АТЕШ

В Крыму на базе 810-й бригады морской пехоты РФ обнаружили технику, раненых и полевой госпиталь. Из-за потерь бригада имеет серьезный дефицит личного состава.

Об этом сообщило движение АТЕШ в Telegram.

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По их данным, база располагается в Севастополе. Партизаны сообщают, что часть личного состава находится там на восстановлении, а также — техника, которую вернули с фронта на ремонт.

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Полевой госпиталь в Крыму

Из-за больших потерь и нехватки медицинских учреждений на самой базе развернули полевой госпиталь. В нем находятся десятки раненых, многие из которых до сих пор передвигаются на костылях.

"Бригада после потерь имеет серьезный дефицит личного состава. Скрытая мобилизация не помогает — военные с ранениями не возвращаются в строй, лечатся прямо на месте", — сообщили в движении "АТЕШ".

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Агенты собрали информацию о перемещении техники, командном составе и инфраструктуре базы. Эти данные уже переданы украинским Силам обороны.

Напомним, во время выполнения задания на фронте погиб одессит Константин Оборин — ветеран, волонтер, наставник и человек, который посвятил жизнь помощи другим. Также мы сообщали, что из-за российского обстрела в Одессе разрушениям подверглись жилые дома, магазины, аптека и частные дома.

российские войска Крым оккупанты Новости Одессы війна АТЕШ
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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