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Головна Одеса У Криму на базі росіяни розгорнули шпиталь — багато поранених

У Криму на базі росіяни розгорнули шпиталь — багато поранених

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 14:44
В Севастополі окупанти розгорнули польовий шпиталь — розвідка АТЕШ
База 810-ї бригади морської піхоти РФ у Севастополі. Фото: АТЕШ

У Криму на базі 810-ї бригади морської піхоти РФ виявили техніку, поранених та польовий шпиталь. Через втрати бригада має серйозний дефіцит особового складу.

Про це повідомив рух АТЕШ в Telegram.

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За їхніми даними, база розташовується в Севастополі. Партизани повідомляють, що частина особового складу перебуває там на відновленні, а також — техніка, яку повернули з фронту на ремонт.

Польовий шпиталь у Криму

Через великі втрати та брак медичних закладів на самій базі розгорнули польовий шпиталь. У ньому перебувають десятки поранених, багато з яких досі пересуваються на милицях.

"Бригада після втрат має серйозний дефіцит особового складу. Прихована мобілізація не допомагає — військові з пораненнями не повертаються у стрій, лікуються прямо на місці", — повідомили у русі "АТЕШ".

Агенти зібрали інформацію про переміщення техніки, командний склад та інфраструктуру бази. Ці дані вже передано українським Силам оборони.

Нагадаємо, під час виконання завдання на фронті загинув одесит Костянтин Оборін — ветеран, волонтер, наставник і людина, яка присвятила життя допомозі іншим. Також ми повідомляли, що через російський обстріл в Одесі руйнувань зазнали житлові будинки, магазини, аптека й приватні оселі.

російські війська Крим окупанти Новини Одеси війна АТЕШ
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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