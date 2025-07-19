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Головна Одеса На фронті загинув керівник авіаклубу "Одеса" Оборін — подробиці

На фронті загинув керівник авіаклубу "Одеса" Оборін — подробиці

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Дата публікації: 19 липня 2025 12:57
Загинув Костянтин Оборін — ветеран і герой з Одеси
Ветеран Афганістану, волонтер, авіатор Костянтин Оборін. Фото: Facebook

В Одесі загинув Костянтин Оборін — ветеран, волонтер, наставник і людина, яка присвятила життя допомозі іншим. Він пройшов війну в Афганістані, рятував українських бійців у 2014-му, а з початком повномасштабної війни знову став на захист країни. Йому було 63, та він до останнього виконував бойові завдання.

Про це у суботу, 19 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Ветеран Костянтин Оборін. Фото: ОМР

Загинув Костянтин Оборін

У міськраді зазначили, що Оборін був не просто військовим, а символом людяності, сили духу та відданості. Пройшовши Афганістан, він не замкнувся в собі, а навпаки — допомагав іншим: навчав літати, займався парашутним спортом, підтримував ветеранів, даючи їм нові сенси.

"Його смерть — болісна втрата для всієї Одеси, для тих, кому він був світлом, опорою, прикладом", — написав мер міста Одеси Геннадій Труханов.

На фронті загинув керівник авіаклубу «Одеса» Оборін — подробиці - фото 2
Костянтин Оборін у лавах ЗСУ. Фото: ОМР

Що відомо про Костянтина Оборіна

Його фраза "повітря лікує" стала життєвим девізом і опорою для тих, хто шукав вихід із темряви після війни. У 2014 році він під кулями вивіз із полону 29 українських військових. А у 2022-му здійснив прощальний політ над Одесою, розвіюючи прах Героя України Владислава Бувалкіна — свого учня.

На фронті загинув керівник авіаклубу «Одеса» Оборін — подробиці - фото 3
Костянтин Оборін розвіяв прах Владислава Бувалкіна. Фото: Facebook

Костянтин очолював одеський авіаклуб, був волонтером, наставником для молодих і справжнім другом для побратимів. Його відзначили орденом Грігорія Маразлі III ступеня, але найбільша нагорода — вдячність і любов людей.

На фронті загинув керівник авіаклубу «Одеса» Оборін — подробиці - фото 4
Нагородження Костянтина Оборіна. Фото: ОМР

Про загибель Костянтина Оборіна в соцмережі Facebook повідомила і його донька Поліна Оборіна. Вона розповіла, що це сталося вчора, 18 липня, під час виконання завдання. 

"На жаль, Камікадзе, нашого татуся, дідуся, коханого чоловіка, легендарного воїна, живої легенди… більше нема. Це трапилось вчора на завдані", — написала дівчина.

На фронті загинув керівник авіаклубу «Одеса» Оборін — подробиці - фото 5
Допис Поліни. Фото: скриншот з Facebook

Нагадаємо, через російський обстріл в Одесі руйнувань зазнали житлові будинки, магазини, аптека й приватні оселі. Також ми повідомляли, що в Одесі серед поранених є дитина.

Одеса смерть Одеська область ветерани військові Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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