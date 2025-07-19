Погиб Константин Оборин - ветеран и герой из Одессы

Ветеран Афганистана, волонтер, авиатор Константин Оборин. Фото: Facebook

В Одессе погиб Константин Оборин — ветеран, волонтер, наставник и человек, который посвятил жизнь помощи другим. Он прошел войну в Афганистане, спасал украинских бойцов в 2014-м, а с началом полномасштабной войны снова стал на защиту страны. Ему было 63, и он до последнего выполнял боевые задачи.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Ветеран Константин Оборин. Фото: ОГС

Погиб Константин Оборин

В горсовете отметили, что Оборин был не просто военным, а символом человечности, силы духа и преданности. Пройдя Афганистан, он не замкнулся в себе, а наоборот — помогал другим: учил летать, занимался парашютным спортом, поддерживал ветеранов, давая им новые смыслы.

"Его смерть — мучительная потеря для всей Одессы, для тех, кому он был светом, опорой, примером", — написал мэр города Одессы Геннадий Труханов.

Константин Оборин в рядах ВСУ. Фото: ОГС

Что известно о Константине Оборине

Его фраза "воздух лечит" стала жизненным девизом и опорой для тех, кто искал выход из темноты после войны. В 2014 году он под пулями вывез из плена 29 украинских военных. А в 2022-м совершил прощальный полет над Одессой, развеивая прах Героя Украины Владислава Бувалкина — своего ученика.

Константин Оборин развеял прах Владислава Бувалкина. Фото: Facebook

Константин возглавлял одесский авиаклуб, был волонтером, наставником для молодых, и настоящим другом для побратимов. Его отметили орденом Григория Маразли III степени, но самая большая награда — благодарность и любовь людей.

Награждение Константина Оборина. Фото: ОГС

О гибели Константина Оборина в соцсети Facebook сообщила и его дочь Полина Оборина. Она рассказала, что это произошло вчера, 18 июля, во время выполнения задания.

"К сожалению Камикадзе, нашего папы, дедушки, любимого мужа, легендарного воина, живой легенды... больше нет. Это случилось вчера на задании", — написала девушка.

Сообщение Полины. Фото: скриншот из Facebook

Напомним, из-за российского обстрела, в Одессе разрушениям подверглись жилые дома, магазины, аптека и частные дома. Также мы сообщали, что в Одессе среди раненых есть ребенок.