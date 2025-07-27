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Главная Одесса Минобороны РФ отбирает землю у жителей Крыма

Минобороны РФ отбирает землю у жителей Крыма

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 14:50
Минобороны РФ отбирает землю у людей в Крыму
Военные РФ в Крыму. Фото иллюстративное: АР

Российское Минобороны через подконтрольные суды отбирают у крымчан земельные участки на территории бывшей воинской части. При этом людям не предоставляют никаких компенсаций.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Земельные участки

В Севастополе, в районе Казачьей бухты, Минобороны РФ через подконтрольные суды отбирает у местных жителей земельные участки и заставляет их сносить собственные дома. При этом никаких компенсаций или предоставления альтернативного жилья людям не предлагают.

Ранее на этой территории была военная часть, которую расформировали еще в 1990-х годах. В 2005-м землю передали в собственность города Севастополя. Люди официально покупали участки и продолжали это делать даже после оккупации полуострова. Однако теперь местные суды признают акты передачи незаконными.

"Оккупационные суды быстро приняли нужные решения, а пропаганда обвиняет во всем "украинских чиновников". Хотя землю забирает не Украина, а Минобороны РФ. Это является примером правового произвола, который РФ ввела в Крыму. Закон работает исключительно в интересах оккупантов", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Напомним, недавно мы писали о том, почему россияне в Крыму прячут военные части. А также о диверсии возле Керченского моста.

Одесса Минобороны Крым Новости Одессы Россия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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