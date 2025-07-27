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Головна Одеса Міноборони РФ відбирає землю у мешканців Криму

Міноборони РФ відбирає землю у мешканців Криму

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 14:50
Міноборони РФ відбирає землю у людей в Криму
Військові РФ у Криму. Фото ілюстративне: АР

Російське Міноборони через підконтрольні суди відбирають у кримчан земельні ділянки на території колишньої військової частини. При цьому людям не надають ніяких компенсацій.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Земельні ділянки

У Севастополі, в районі Козачої бухти, Міноборони РФ через підконтрольні суди відбирає у місцевих мешканців земельні ділянки та змушує їх зносити власні будинки. При цьому, жодних компенсацій чи надання альтернативного житла людям не пропонують.

Раніше на цій території була військова частина, яку розформували ще в 1990-х роках. У 2005-му землю передали у власність міста Севастополя. Люди офіційно купували ділянки, і продовжували це робити навіть після окупації півострову. Однак тепер місцеві суди визнають акти передачі незаконними.

"Окупаційні суди швидко ухвалили потрібні рішення, а пропаганда звинувачує у всьому "українських чиновників". Хоча землю забирає не Україна, а міноборони РФ. Це є прикладом правового свавілля, яке рф запровадила в Криму. Закон працює виключно в інтересах окупантів",— йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому росіяни у Криму ховають військові частини. А також про диверсію біля Керченського мосту.

Одеса Міноборони Крим Новини Одеси Росія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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