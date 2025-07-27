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Головна Одеса В Одесі десантник обікрав пляжника — який вирок ухвалив суд

В Одесі десантник обікрав пляжника — який вирок ухвалив суд

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 01:28
Військовий з Одеси отримав покарання за крадіжку у відпочивальника
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі солдат викрав телефон і гроші на пляжі у відпочивальника. Його впіймали, і суд призначив п’ять років позбавлення волі умовно. Засуджений визнав провину та розкаявся.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий обікрав відпочивальника

З матеріалів слідства відомо, що інцидент стався 11 червня 2025 року в Одесі, на пляжі біля ресторану "Гоголь". Військовослужбовець побачив рюкзак, залишений без нагляду, і таємно викрав з нього мобільний телефон Samsung, павербанк і гаманець із 250 гривнями. Загальна сума завданої шкоди — понад 5 тисяч гривень.

У суді чоловік повністю визнав провину, розкаявся, повернув майно власнику й попросив не карати суворо.

Суд врахував ці обставини, а також те, що раніше він не мав проблем із законом, не перебуває на обліку в нарколога чи психіатра та вперше вчинив злочин.

Яке покарання за пограбування

Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік. Тепер засуджений повинен повідомляти пробаційні органи про зміну місця проживання та періодично з’являтися на реєстрацію. Якщо ж порушить ці вимоги, умовне покарання можуть замінити реальним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Полтавщині чоловік ухилився від мобілізації. Також повідомляли, що у Харкові судили військовослужбовця, який писав про техніку ЗСУ у чаті з друзями. 

Одеса крадіжка Одеська область військові Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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