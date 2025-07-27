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Главная Одесса В Одессе десантник обокрал пляжника — какой приговор вынес суд

В Одессе десантник обокрал пляжника — какой приговор вынес суд

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 01:28
Военный из Одессы получил наказание за кражу у отдыхающего
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе солдат похитил телефон и деньги на пляже у отдыхающего. Его поймали, и суд назначил пять лет лишения свободы условно. Осужденный признал вину и раскаялся.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный обокрал отдыхающего

Из материалов следствия известно, что инцидент произошел 11 июня 2025 года в Одессе, на пляже возле ресторана "Гоголь". Военнослужащий увидел рюкзак, оставленный без присмотра, и тайно похитил из него мобильный телефон Samsung, павербанк и кошелек с 250 гривнами. Общая сумма нанесенного ущерба — более 5 тысяч гривен.

В суде мужчина полностью признал вину, раскаялся, вернул имущество владельцу и попросил не наказывать строго.

Суд учел эти обстоятельства, а также то, что ранее он не имел проблем с законом, не состоит на учете у нарколога или психиатра и впервые совершил преступление.

Какое наказание за ограбление

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год. Теперь осужденный должен сообщать пробационные органы об изменении места жительства и периодически являться на регистрацию. Если же нарушит эти требования, условное наказание могут заменить реальным.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Полтавщине мужчина уклонился от мобилизации. Также сообщали, что в Харькове судили военнослужащего, который писал о технике ВСУ в чате с друзьями.

Одесса кража Одесская область военные Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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