Росіяни виводять особовий склад ЗС РФ з територій частин у Криму,- АТЕШ

Військова частина у Криму. Фото: АТЕШ

Військові ЗС РФ в Севастополі у Криму вживають додаткові заходи безпеки, аби вберегтися від ударів з боку ЗСУ. Зокрема окупанти перестали розміщувати особовий склад і техніку на території частин.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

Реклама

Читайте також:

Заходи безпеки

Військові у Криму все більше побоюються атак ЗСУ на військові частини. Так, партизан АТЕШ, який перебуває у складі 12-го зенітно-ракетного полку, повідомив про різку зміну у розміщенні особового складу та техніки. Командування прийняло рішення про розквартування більшості службовців підрозділу за територією частини. Таким чином росіяни бажають уникнути втрат у разі обстрілу.

На території військової частини залишилися лише службовці, які несуть бойове чергування.

Крім того, вся військова техніка 12-го полку, зокрема і зенітно-ракетні комплекси С-400, була переміщена в укриття та безпечні райони.

"Така поведінка командування свідчить про зростаючу вразливість військового об'єкта на окупованій території та панічних рішеннях, що приймаються в умовах реальної загрози",— йдеться уповідомленні партизан.

Частина пустує. Фото: АТЕШ

Частина 12-го полку. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військовий госпіталь, який росіяни звели у Криму. А також про диверсію біля Керченського мосту.