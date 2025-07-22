Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Атаки на Крим — росіяни намагаються сховати військові частини

Атаки на Крим — росіяни намагаються сховати військові частини

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 11:08
Росіяни виводять особовий склад ЗС РФ з територій частин у Криму,- АТЕШ
Військова частина у Криму. Фото: АТЕШ

Військові ЗС РФ в Севастополі у Криму вживають додаткові заходи безпеки, аби вберегтися від ударів з боку ЗСУ. Зокрема окупанти перестали розміщувати особовий склад і техніку на території частин.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

Реклама
Читайте також:

Заходи безпеки

Військові у Криму все більше побоюються атак ЗСУ на військові частини. Так, партизан АТЕШ, який перебуває у складі 12-го зенітно-ракетного полку, повідомив про різку зміну у розміщенні особового складу та техніки. Командування прийняло рішення про розквартування більшості службовців підрозділу за територією частини. Таким чином росіяни бажають уникнути втрат у разі обстрілу.

На території військової частини залишилися лише службовці, які несуть бойове чергування.

Крім того, вся військова техніка 12-го полку, зокрема і зенітно-ракетні комплекси С-400, була переміщена в укриття та безпечні райони. 

"Така поведінка командування свідчить про зростаючу вразливість військового об'єкта на окупованій території та панічних рішеннях, що приймаються в умовах реальної загрози",— йдеться уповідомленні партизан.

None - фото 1
Частина пустує. Фото: АТЕШ
None - фото 2
Частина 12-го полку. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військовий госпіталь, який росіяни звели у Криму. А також про диверсію біля Керченського мосту.

Одеса Новини Одеси війна в Україні АТЕШ армія РФ
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації