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Главная Одесса Атаки на Крым — россияне пытаются скрыть воинские части

Атаки на Крым — россияне пытаются скрыть воинские части

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 11:08
Россияне выводят личный состав ВС РФ с территорий частей в Крыму,- АТЕШ
Воинская часть в Крыму. Фото: АТЕШ

Военные ВС РФ в Севастополе в Крыму принимают дополнительные меры безопасности, чтобы уберечься от ударов со стороны ВСУ. В частности оккупанты перестали размещать личный состав и технику на территории частей.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

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Меры безопасности

Военные в Крыму все больше опасаются атак ВСУ на воинские части. Так, партизан АТЕШ, который находится в составе 12-го зенитно-ракетного полка, сообщил о резком изменении в размещении личного состава и техники. Командование приняло решение о расквартировании большинства служащих подразделения за территорией части. Таким образом россияне хотят избежать потерь в случае обстрела.

На территории воинской части остались только служащие, которые несут боевое дежурство.

Кроме того, вся военная техника 12-го полка, в том числе и зенитно-ракетные комплексы С-400, была перемещена в укрытия и безопасные районы.

"Такое поведение командования свидетельствует о растущей уязвимости военного объекта на оккупированной территории и панических решениях, принимаемых в условиях реальной угрозы",— говорится в сообщении партизан.

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Часть пустует. Фото: АТЕШ
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Часть 12-го полка. Фото: АТЕШ

Напомним, недавно мы писали о военном госпитале, который россияне возвели в Крыму. А также о диверсии возле Керченского моста.

Одесса Новости Одессы война в Украине АТЕШ армия РФ
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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