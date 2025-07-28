Россияне вырубают леса в Крыму - строительство трассы Таврида

Вырубленные леса. Фото иллюстративное: texty.org

Россияне в Крыму строят трассу "Таврида", часть которой идет в обход Симферополя. Во время работ фиксируется массовая вырубка деревьев — уничтожаются уникальные леса оккупированного полуострова.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".

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На кадрах, которые зафиксировали жители Крыма, можно увидеть лесополосу вблизи трассы, на которых видны следы массовой вырубки деревьев. Очевидно для расширения проезжей части, россияне уничтожают редкие зеленые насаждения вдоль нее.

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Добавим, речь идет о строительстве юго-восточного обхода Симферополя, что является частью трассы "Таврида". В рамках проекта сейчас возводится четырехполосная дорога длиной 25,2 км, разделенная на два этапа. Завершить работы планируется осенью 2025 года.

Отметим, в Крыму растут по меньшей мере 77 видов деревьев, которые занесены в Красную Книгу или имеют международный охранный статус.

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Леса возле трассы. Фото: Крымский ветер

Вырубка лесов. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о том, что Минобороны РФ отбирает землю у жителей Крыма. А также о том, как скрывают военные части на оккупированном полуострове.