У Криму втрачено вражай зернових - які причини

Фермерське угіддя з поганим врожаєм. Фото ілюстративне: Хвиля

У Криму цьогоріч зафіксовано рекордно низький врожай зернових. Метеорологи попереджали про загрозу для агрокультур від посухи, однак окупаційна влада навіть не спробовала нічого з цим зробити.

Про це повідомляють журналісти "Кримського вітру", посилаючись на дані метеорологів.

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Рекордно низький врожай

У 2025 році в Криму склалися вкрай несприятливі умови для розвитку сільськогосподарських культур. На півострові будо три хвилі заморозків, на зміну яким у травні разом з потеплінням прийшла ґрунтова посуха. Природної вологи не вистачило для формування колосу та гарного врожаю.

В результаті врожай зернових у 2025 році буде фактично у 1,5 раза нижчим, ніж у 2024-му.

"Урожай нижче багаторічних значень планується у Нижньогірському, Першотравневому, Радянському, Чорноморському та Джанкойському районах. Там фактична врожайність становила близько 13-18 центнерів з гектара. Це дуже мало з урахуванням того, що раніше ми отримували врожай (2022 року та 2023 року) близько 36 центрів, тоді у березні та квітні випали хороші опади, що призвело майже до рекордного показника врожаю пшениці",— каже начальник відділу агрометеорології Кримського гідрометцентру Олена Сукачова.

Додамо, кримські метеорологи заздалегідь попереджали про посушливу погоду, яка загрожує врожаю регіону, однак влада півострову не вжила ніяких заходів, аби запобігти втраті вгропродукції.

Повідомлення про втрату врожая. Фото: скріншот поста каналу "Кримський вітер"

Посуха у Криму. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, з якою метою росіяни вирубують ліси у Криму. А також про доклад в ООН щодо знищення природи півострова.