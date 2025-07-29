В Крыму потерян урожай зерновых - какие причины

Фермерское угодье с плохим урожаем. Фото иллюстративное: Волна

В Крыму в этом году зафиксирован рекордно низкий урожай зерновых. Метеорологи предупреждали об угрозе для агрокультур от засухи, однако оккупационные власти даже не попытались ничего предпринять.

Об этом сообщают журналисты "Крымского ветра", ссылаясь на данные метеорологов.

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Рекордно низкий урожай

В 2025 году в Крыму сложились крайне неблагоприятные условия для развития сельскохозяйственных культур. На полуострове будо три волны заморозков, на смену которым в мае вместе с потеплением пришла почвенная засуха. Естественной влаги не хватило для формирования колоса и хорошего урожая.

В результате урожай зерновых в 2025 году будет фактически в 1,5 раза ниже, чем в 2024-м.

"Урожай ниже многолетних значений планируется в Нижнегорском, Первомайском, Советском, Черноморском и Джанкойском районах. Там фактическая урожайность составила около 13-18 центнеров с гектара. Это очень мало с учетом того, что ранее мы получали урожай (2022 года и 2023 года) около 36 центнеров, тогда в марте и апреле выпали хорошие осадки, что привело почти к рекордному показателю урожая пшеницы",— говорит начальник отдела агрометеорологии Крымского гидрометцентра Елена Сукачева.

Добавим, крымские метеорологи заранее предупреждали о засушливой погоде, которая угрожает урожаю региона, однако власти полуострова не приняли никаких мер, чтобы ибежать потери агропродукции.

Уведомление о потере урожая. Фото: скриншот поста канала "Крымский ветер"

Засуха в Крыму. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о том, с какой целью россияне вырубают леса в Крыму. А также о докладе в ООН по уничтожению природы полуострова.