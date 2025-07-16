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Главная Одесса Мобилизация в Крыму — как участковые выполняют план

Мобилизация в Крыму — как участковые выполняют план

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 10:40
Минобороны РФ заставляет бывших заключенных идти на войну с Украиной штурмовиками
Мобилизованные в ВС РФ. Фото иллюстративное: Апостроф

Минобороны РФ в Крыму заставляет бывших заключенных и асоциальных элементов идти на войну с Украиной. Однако большинство из таких контрактников в конце концов дезертирует с фронта.

Об этом сообщают журналисты издания "Крым.Реалии".

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В аннексированном Крыму участковым полиции поставлена новая задача в рамках выполнения плана набора контрактников в армию РФ на войну. Теперь они фиксируют все правонарушения бывших заключенных и асоциальных элементов, а в случае выявления таковых отправляют людей в СИЗО. В изоляторе их заставляют подписать контракт и стать штурмовиками.

"Мой источник из полиции сообщает, что участковым теперь нужно составлять протоколы на каждый, даже незначительный, проступок данной категории граждан, чтобы по мере накопления материала можно было открыть уголовное дело. Затем этих людей отправляют в СИЗО, а там различными методами "убеждают" подписать контракт с МО РФ в штурмовики на войну с Украиной", — рассказал журналистам издания "Крым.Реалии" правозащитник на условиях анонимности.

Правозащитник также добавил, что среди этой категории мобилизованных нередко встречаются случаи дезертирства. В Крыму можно увидеть объявления об их поиске, в которых сознательно не сообщают, что это сбежавший контрактник.

Напомним, недавно мы писали о том, что ВСУ вывели из строя еще один корабль РФ. А также о том, что Россия готовится к отражению атаки на полуостров.

Одесса Крым Новости Одессы мобилизация контракт
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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