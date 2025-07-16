Міноборони РФ змушує колишніх в'язнів йти на війну з Україною штурмовиками

Мобілізовані до ЗС РФ. Фото ілюстративне: Апостроф

Міноборони РФ у Криму змушує колишніх в'язнів та асоціальних елементів йти на війну з Україною. Однак більшість із таких контрактників врешті-решт дезертує з фронту.

Про це повідомляють журналісти видання "Крим.Реалії".

Реклама

Читайте також:

Набір до ЗС РФ

В анексованому Криму дільничним поліції поставлено нове завдання в рамках виконання плану набору контрактників до армії РФ на війну. Тепер вони фіксують усі правопорушення колишніх в'язнів та асоціальних елементів, а у разі виявлення таких відправляють людей до СІЗО. В ізоляторі їх змушують підписати контракт та стати штурмовиками.

"Моє джерело з поліції повідомляє, що дільничним тепер потрібно складати протоколи на кожну, навіть незначну, провину даної категорії громадян, щоб у міру накопичення матеріалу можна було відкрити кримінальну справу. Потім цих людей відправляють до СІЗО, а там різними методами "переконують" підписати контракт із МО РФ у штурмовики на війну з Україною", — розповів журналістам видання "Крим.Реалії" правозахисник на умовах анонімності.

Правозахисник також додав, що серед цієї категорії мобілізованих нерідко трапляються випадки дезертирства. У Криму можна побачити оголошення про їхній пошук, де свідомо не повідомляють, що це контрактник, який втік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що ЗСУ вивели з ладу ще один корабель РФ. А також про те, що Росія готується до відбиття атаки на півострів.