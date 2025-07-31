Забудова рекреаційних зон та пляжів Криму - підрядником чергового об'єкту є Сергій Аксьонов

Пляж "Моноліт" у Криму. Фото ілюстративне: Кримська інформагенція "Центру журналістських розслідувань"

Росіяни у Криму цього року планують забудувати величезну за площею рекреаційну зону — пляж "Моноліт". Підрядником робіт виступає фірма, яку пов'язують з очільником окупованого півострову Сергієм Аксьоновим.

Про це повідомляє кримська інформагенція "Центру журналістських розслідувань".

Реклама

Читайте також:

Забудова пляжу

Окупаційна влада Криму анонсувала початок демонтажу живописного піщаного пляжу "Моноліт" між Саками і Євпаторією. Ця ділянка, яку до цього ще не встигли забудувати, займає 230 гектарів прибережної землі протяжністю 22 кілометри.

Реклама

Забудовник планує там звести гігантський курортний комплекс, фактично знищивши величезну за територією зону відпочинку. Підрядником була обрана група компаній "Моноліт". Її, у свою чергу. пов'язують з самопроголошеним прем'єр-міністром Криму Сергієм Аксьоновим, який перейшов на сторону РФ під час анексії півострова.

"За нормами міжнародного гуманітарного права, така діяльність країни-агресора на окупованих нею територіях є воєнним злочином",— йдетсья у повідомленні журналістів-розслідувачів.

Реклама

Поєкт реконструкції. Фото: Кримська інформагенція "Центру журналістських розслідувань"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як у Криму був втрачений врожай зернових. А також про вирубку лісів на окупованому півострові.