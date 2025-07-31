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Головна Одеса У Криму забудовники РФ знищують рекреаційну зону — яку

У Криму забудовники РФ знищують рекреаційну зону — яку

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 09:20
Забудова рекреаційних зон та пляжів Криму - підрядником чергового об'єкту є Сергій Аксьонов
Пляж "Моноліт" у Криму. Фото ілюстративне: Кримська інформагенція "Центру журналістських розслідувань"

Росіяни у Криму цього року планують забудувати величезну за площею рекреаційну зону — пляж "Моноліт". Підрядником робіт виступає фірма, яку пов'язують з очільником окупованого півострову Сергієм Аксьоновим.

Про це повідомляє кримська інформагенція "Центру журналістських розслідувань".

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Забудова пляжу

Окупаційна влада Криму анонсувала початок демонтажу живописного піщаного пляжу "Моноліт" між Саками і Євпаторією. Ця ділянка, яку до цього ще не встигли забудувати, займає 230 гектарів прибережної землі протяжністю 22 кілометри.

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Забудовник планує там звести гігантський курортний комплекс, фактично знищивши величезну за територією зону відпочинку. Підрядником була обрана група компаній "Моноліт". Її, у свою чергу. пов'язують з самопроголошеним прем'єр-міністром Криму Сергієм Аксьоновим, який перейшов на сторону РФ під час анексії півострова.

"За нормами міжнародного гуманітарного права, така діяльність країни-агресора на окупованих нею територіях є воєнним злочином",— йдетсья у повідомленні журналістів-розслідувачів.

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У Криму забудовники РФ знищують рекреаційну зону — яку саме - фото 1
Поєкт реконструкції. Фото: Кримська інформагенція "Центру журналістських розслідувань"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як у Криму був втрачений врожай зернових. А також про вирубку лісів на окупованому півострові.

Одеса Крим забудова пляж Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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