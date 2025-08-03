Продажа Ялтинского порта в оккупированном Крыму - кто приобретет

Ялтинский порт выставили на продажу. Фото иллюстративное: росСМИ

В Крыму подконтрольные России власти продали Ялтинский морской порт. Его единственным покупателем стала компания, связанная с другом Путина. В планах — превратить территорию порта в роскошную марину для яхт.

Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

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Сообщение о продаже порта. Фото: скриншот из Telegram

Продажа Ялтинского порта

Журналисты Telegram-канала пишут, что в оккупированном Крыму российские власти завершили "аукцион" по продаже Ялтинского морского порта. Участие в торгах приняла только одна компания — ООО "Черноморское развитие", которая получит объект за 1,49 миллиарда рублей (примерно 16 миллионов долларов). Начальная стоимость составляла 1,5 млрд руб.

Добавим, что комплекс порта в Ялте включает пассажирский терминал, способный обслуживать до 1,3 миллиона пассажиров в год, и грузовую часть. Общая площадь недвижимого имущества Ялтинского порта составляет 32,2 тыс. кв. м. Это, в частности, здания ялтинского морвокзала, клуба моряков, а также кассовые павильоны, склады, дороги, подстанции и 17 причалов.

По официальной версии, на территории порта планируют создать инфраструктуру для яхтенного туризма — с современными пирсами, сервисами и отелями.

Кто купил порт

По данным канала, ООО "Черноморское развитие" контролируется инвестфондом "Ангаже", а его конечным владельцем является Аркадий Ротенберг — давний соратник Владимира Путина, известный олигарх и фигурант международных санкций.

Отметим, что после оккупации полуострова в 2014 году Украина закрыла крымские порты для международного судоходства. Согласно украинскому законодательству, все операции с имуществом на оккупированной территории являются незаконными.

Напомним, россияне в Крыму в этом году планируют застроить огромную по площади рекреационную зону — пляж "Монолит". Также мы писали, что оккупанты вырубают леса в Крыму для строительства дороги.