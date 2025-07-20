Загрози для судноплавства у Чорному морі

Російські кораблі на рейді у порту Новоросійськ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Україна змогла витіснити російський флот із північно-західної частини Чорного моря, але загроза для судноплавства не зникла. Морські міни й удари з повітря досі становлять небезпеку для цивільних суден і відпочивальників.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Судноплавство під загрозою

За його словами, судноплавство в Чорному морі продовжує залишатися під загрозою, хоча активність російських кораблів вдалося зупинити.

"З трьох основних загроз для морського судноплавства ми фактично усунули одну. Корабельну. Російський флот уже не може діяти відкрито в північно-західній частині Чорного моря. Але дві інші небезпеки залишаються: мінна та повітряна", — зазначив Плетенчук.

Мінна небезпека під контролем

Він каже, що ситуація з мінами повністю під контролем. Підрозділи ВМС та профільні структури забезпечують щоденний моніторинг, розмінування та підтримку безпечних маршрутів для експорту й імпорту.

"Це не перший рік такої роботи. Ми змогли організувати все так, щоб наш морський коридор працював — і це критично важливо, бо Україна завжди була морською державою", — наголосив речник ВМС.

Небезпечна авіація

Втім, небезпека з повітря все ще реальна. Плетенчук підкреслив, що саме повітряна компонента залишається найскладнішою.

"Росіяни досі мають перевагу в небі. Йдеться про застосування балістики, ракет і дронів. Ми неодноразово наголошували: ця загроза лишається. Сподіваємося на підтримку Повітряних сил і наших партнерів", — сказав Плетенчук.

Відпочинок на узбережжі небезпечний

Він також застеріг від самозаспокоєння під час відпочинку біля моря. Адже міни штормом може виносити на берег, і там вони детонують.

"Одеська область — фактично єдине місце в Україні, де люди можуть побачити море. Але навіть на офіційно відкритих пляжах треба бути обережними. Після шторму хвилі можуть винести на берег міну. Бували випадки, коли вона вибухала ще до приїзду саперів", — пояснив речник.

За протоколом безпечна відстань до будь-якого підозрілого об'єкта в морі чи на березі має бути щонайменше 1 км.

Нагадаємо, ми писали, що Росія так і не спромоглася побудувати жодного власного авіаносця. Також повідомляли про розмноження американського блакитного краба у Чорному морі.