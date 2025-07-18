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Головна Одеса У Криму російських кораблів більше немає — що залишилося

У Криму російських кораблів більше немає — що залишилося

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 09:20
У Криму більше немає боєздатних кораблів ЗС РФ, - Плетенчук
Катер "Раптор". Фото ілюстративне: hdpic.club

Після регулярних атак з боку ЗСУ в Криму вже не лишилося боєздатних військових кораблів РФ. Здебільшого в акваторії півострова Росія тепер застосовує катери, які вже не є пріоритетними цілями.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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Військові кораблі РФ, які ще залишаються в Криму, або несправні, або небоєготові. Це пов'язано з високим ризиком ураження з боку ЗСУ. Найнебезпечнішим у цьому сенсі є пункт базування у Севастополі. В акваторію моря частіше за все виходять лише бойові катери, які переважно займаються патрулюванням та намагаються протидіяти диверсіям.

"Тепер ворог здебільшого використовує катери. Це проєкти "Рачонок", "Мангуст", "Раптор", переважно для патрулювання та протидиверсійної оборони. І ці одиниці важче набагато вразити, і вони не є вже такими пріоритетними цілями в принципі", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що ракетоносії РФ у Чорне море також поки не виходять, ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи готова Україна до загрози з боку ПМР. А також про постійні атаки ЗС РФ на півдні.

Одеса Крим Чорне море Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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