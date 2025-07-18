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Главная Одесса В Крыму российских кораблей больше нет — что осталось

В Крыму российских кораблей больше нет — что осталось

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 09:20
В Крыму больше нет боеспособных кораблей ВС РФ, — Плетенчук
Катер "Раптор". Фото иллюстративное: hdpic.club

После регулярных атак со стороны ВСУ в Крыму уже не осталось боеспособных военных кораблей РФ. В основном в акватории полуострова Россия теперь применяет катера, которые уже не являются приоритетными целями.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Военные корабли РФ, которые еще остаются в Крыму, или неисправны, или не боеготовы. Это связано с высоким риском поражения со стороны ВСУ. Самым опасным в этом смысле является пункт базирования в Севастополе. В акваторию моря чаще всего выходят только боевые катера, которые в преимущественно занимаются патрулированием и пытаются противодействовать диверсиям.

"Теперь враг в основном использует катера. Это проекты "Рачонок", "Мангуст", "Раптор", в основном для патрулирования и противодиверсионной обороны. И эти единицы труднее гораздо поразить, и они не являются уже такими приоритетными целями в принципе", — говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что ракетоносители РФ в Черное море также пока не выходят, ситуация остается контролируемой.

Напомним, недавно мы писали о том, готова ли Украина к угрозе со стороны ПМР. А также о постоянных атаках ВС РФ на юге.

Одесса Крым Черное море Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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