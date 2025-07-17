ЗС РФ накопичують сили для штурмів на півдні України

Військові РФ. Фото ілюстративне: Укрінформ

ЗС РФ зосереджують сили та засоби на півдні України, аби посилити штурмові дії. Однак здійснити масштабний наступ великим військовим угрупованням ворог наразі не може та не планує.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Волошин в ефірі День.LIVE.

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Штурми малими групами

Росіяни накопичують сили на півдні, зокрема на Запорізькому напрямку. Однак здійснювати штурми ЗС РФ планують лише малими групами піхоти. Це пов'язано з тим, що усі попередні спроби масштабних наступів завершувалися невдачею із великими втратами.

"Ворог вже кілька разів переконався в тому, що великі масштабні штурми вони тут на півдні малоефективні і несуть засобою лише значні втрати, і в живій силі і в техніці. Тому теперь противник відрізає передній край сил оборони, зокрема дронами, і після цього, коли Сили оборони не можуть підтягнути резерви, починається висока інтенсивність штурмів",— каже Владислав Волошин.

Владислав Волошин також додав, що значних просувань у ЗС РФ на півдні не було вже давно, незважаючи на постійні штурми.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як ЗС РФ намагалися атакувати Одещину КАБом. А також про те, що в нашому місті знесуть будинки, пошкоджені обстрілами.