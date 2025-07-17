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Главная Одесса Атаки на юг Украины — будет ли полномасштабное наступление

Атаки на юг Украины — будет ли полномасштабное наступление

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 16:45
ВС РФ накапливают силы для штурмов на юге Украины
Военные РФ. Фото иллюстративное: Укринформ

ВС РФ сосредотачивают силы и средства на юге Украины, чтобы усилить штурмовые действия. Однако осуществить масштабное наступление крупной военной группировкой враг пока не может и не планирует.

Об этом сообщил спикер ОК "Пивдень" Владислав Волошин в эфире День.LIVE.

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Штурмы малыми группами

Россияне накапливают силы на юге, в частности на Запорожском направлении. Однако осуществлять штурмы ВС РФ планируют только малыми группами пехоты. Это связано с тем, что все предыдущие попытки масштабных наступлений завершались неудачей с большими потерями.

"Враг уже несколько раз убедился в том, что большие масштабные штурмы они здесь на юге малоэффективны и несут за собой лишь значительные потери, и в живой силе и в технике. Поэтому теперь противник отрезает передний край сил обороны, в частности дронами, и после этого, когда Силы обороны не могут подтянуть резервы, начинается высокая интенсивность штурмов",— говорит Владислав Волошин.

Владислав Волошин также добавил, что значительных продвижений у ВС РФ на юге не было уже давно, несмотря на постоянные штурмы.

Напомним, недавно мы писали о том, как ВС РФ пытались атаковать Одесскую область КАБом. А также о том, что в нашем городе снесут дома, поврежденные обстрелами.

 

Одесса Украина Новости Одессы война в Украине штурм
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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