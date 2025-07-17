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Головна Одеса Загроза з боку Придністров'я — чи готова Україна

Загроза з боку Придністров'я — чи готова Україна

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 18:30
Яка загроза від Придністров'я для Одещини та України
Військові РФ. Фото ілюстративне: Укрінформ

Військовий контингент РФ у самопроголошеному Придністров'ї не є великим, але становить загрозу для України. Однак ЗСУ готові у будь-який момент відреагувати на загрозу з боку ПМР.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Волошин в ефірі День.LIVE.

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Придністровський напрямок

Придністровський напрямок є досить загрозливим для безпеки України, вважає Владислав Волошин. Оскільки у ПМР є контингент ВС РФ. Крім того, Росія у будь-який момент може застосувати підконтрольну їй частину Молдови для провокацій.

"Там є певна кількість військовослужбовців, є певна кількість озброєння і військової техніки. Навіть якщо там була би одна людина зі зброєю, вона би все одно становила загрозу для України. Тому на цьому кордоні ми тримаємо певну кількість сил і засобів для того щоб ефективно запобігати будь-якій провокації",— каже Владислав Волошин.

Владислав Волошин також додав, що кількість військових ЗСУ на кордоні достатня для того, аби купірувати будь-яку загрозу з цього напрямку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаки ЗС РФ на південь України. А також про те, що Молдова збиватиме російські дрони та ракети.

Одеса Молдова Придністров'я Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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