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Головна Одеса Молдова збиватиме російські дрони та ракети — нове положення

Молдова збиватиме російські дрони та ракети — нове положення

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 17:18
Молдова збиватиме дрони РФ над своєю територією
Безпілотник РФ у Молдові. Фото ілюстративне: radiomoldova.md

Молдова створила набір правил, які дозволять збивати, нейтралізувати чи брати під контроль безпілотники, ракети та літаки, що вторгаються до повітряного простору країни. Такі заходи пов'язані з чисельними випадками падіння дронів РФ на території цієї держави.

Про це повідомляють журналісти видання radiomoldova.md.

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Що робитимуть з російськими дронами

Нові положення щодо оборони повітряного простору Молдови були включені в проєкт рішення, підготовленого Міністерством оборони, який ще має схвалити уряд. Вони передбачають дозвіл на виявлення та взяття під контроль повітряних суден, БпЛА, їх нейтралізації, а також відключення функцій управління чи зв'язку. Заходи вживатимуться у разі загрози безпеці. Правила передбачають і можливість знищення ракет РФ.

"Спочатку ми використовуємо некінетичні засоби, тобто беремо на себе управління електронними засобами, або вони намагаються їх відвести. Якщо їм це не вдасться, якщо це будуть складніші пристрої, то, згідно з цим законом, ми матимемо законне право збивати їх кінетичними засобами за допомогою зенітної артилерії, за допомогою ракет класу "земля-повітря", — сказав журналістам представник спільноти WatchDog Артур Лешку.

Що робитимуть з літаками

У разі несанкціонованого прольоту літаків через Молдову при необхідності вони будуть перехоплені. Також військові зроблять попереджувальні або знищувальні постріли у разі відмови дотримуватися інструкцій із землі.

Додамо, проєкт закону про національну безпеку повітряного простору передбачає загальні інвестиції у розмірі близько 1,05 млрд леїв (майже 2,5 мільярда гривень) до 2030 року на модернізацію можливостей радіолокаційного моніторингу, придбання зенітних систем та підготовку персоналу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про переговори щодо вступу Молдови до ЄС. А також про те, як країна поступово повертає контроль над Придністров'ям.

Одеса Молдова Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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