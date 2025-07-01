Молдова будет сбивать дроны РФ над своей территорией

Беспилотник РФ в Молдове. Фото иллюстративное: radiomoldova.md

Молдова создала набор правил, которые позволят сбивать, нейтрализовать или брать под контроль беспилотники, ракеты и самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство страны. Такие меры связаны с многочисленными случаями падения дронов РФ на территории этого государства.

Об этом сообщают журналисты издания radiomoldova.md.

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Что будут делать с российскими дронами

Новые положения по обороне воздушного пространства Молдовы были включены в проект решения, подготовленного Министерством обороны, который еще должно одобрить правительство. Они предусматривают разрешение на выявление и взятие под контроль воздушных судов, БпЛА, их нейтрализации, а также отключение функций управления или связи. Меры будут приниматься в случае угрозы безопасности. Правила предусматривают и возможность уничтожения ракет РФ.

"Сначала мы используем некинетические средства, то есть берем на себя управление электронными средствами, или они пытаются их отвести. Если им это не удастся, если это будут более сложные устройства, то, согласно этому закону, мы будем иметь законное право сбивать их кинетическими средствами с помощью зенитной артиллерии, с помощью ракет класса "земля-воздух", — сказал журналистам представитель сообщества WatchDog Артур Лешку.

Что будут делать с самолетами

В случае несанкционированного пролета самолетов через Молдову при необходимости они будут перехвачены. Также военные произведут предупредительные или уничтожающие выстрелы в случае отказа следовать инструкциям с земли.

Добавим, проект закона о национальной безопасности воздушного пространства предусматривает общие инвестиции в размере около 1,05 млрд леев (почти 2,5 миллиарда гривен) до 2030 года на модернизацию возможностей радиолокационного мониторинга, приобретение зенитных систем и подготовку персонала.

Напомним, недавно мы писали о переговорах по вступлению Молдовы в ЕС. А также о том, как страна постепенно возвращает контроль над Приднестровьем.