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Главная Одесса Угроза со стороны Приднестровья — готова ли Украина

Угроза со стороны Приднестровья — готова ли Украина

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 18:30
Какая угроза от Приднестровья для Одесской области и Украины
Военные РФ. Фото иллюстративное: Укринформ

Военный контингент РФ в самопровозглашенном Приднестровье не является большим, но представляет угрозу для Украины. Однако ВСУ готовы в любой момент отреагировать на угрозу со стороны ПМР.

Об этом сообщил спикер ОК "Пивдень" Владислав Волошин в эфире День.LIVE.

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Приднестровское направление

Приднестровское направление всегда является угрозой для безопасности Украины, считает Владислав Волошин. Поскольку в ПМР есть контингент ВС РФ. Кроме того, Россия в любой момент может применить подконтрольную ей часть Молдовы для провокаций.

"Там есть определенное количество военнослужащих, есть определенное количество вооружения и военной техники. Даже если там был бы один человек с оружием, он бы все равно представлял угрозу для Украины. Поэтому на этой границе мы держим определенное количество сил и средств для того, чтобы эффективно предотвращать любые провокации", — говорит Владислав Волошин.

Владислав Волошин также добавил, что количество военных ВСУ на границе достаточное для того, чтобы купировать любую угрозу с этого направления.

Напомним, недавно мы писали об атаках ВС РФ на юг Украины. А также о том, что Молдова будет сбивать российские дроны и ракеты.

Одесса Молдова Приднестровье Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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