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Головна Одеса Плавучий сором — ВМС розповіли про єдиний авіаносець Росії

Плавучий сором — ВМС розповіли про єдиний авіаносець Росії

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 12:00
Авіаносець Кузнєцов Росія вкрала в України
Авіаносець Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія так і не спромоглася побудувати жодного власного авіаносця. Єдиний подібний корабель — це "Адмірал Кузнєцов", який вона вкрала в України ще у 1991 році. Втім, за понад 30 років той лише димить, ламається і не здатен виконувати свої завдання.

Про це у суботу, 19 липня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Росія не змогла побудувати власний авіаносець

За його словами, РФ не вдалося побудувати жодного власного авіаносця ані за радянських часів, ані після розпаду СРСР. І навряд чи вдасться це зробити в майбутньому.

"Ми за 70 років історії СРСР не побудували жодного справжнього авіаносця. А росіяни за половину цього терміну спромоглися лише вкрасти один авіаносноподібний корабель у нас у 1991-му", — пояснює речник.

Йдеться про крейсер "Адмірал Кузнєцов", який був збудований у Миколаєві. Під час розподілу Чорноморського флоту росіяни вивели його з української частини флоту та перегнали на північ, залишивши українських моряків на березі. Згодом корабель включили до складу Північного флоту.

"Частка краденого щастя їм, як ми бачимо, не принесла. Авіаносець із купою технічних проблем. У нього проблеми з машинним відділенням, з катапультами, з аерофінішерами. За свою історію він кілька разів втрачав хід узагалі", — зазначив Плетенчук.

Росія немає авіації для авіаносця

Крім технічної несправності, Росія не має й необхідної авіації для повноцінної роботи авіаносця.

"Це ціла культура, еволюція, школа. Американці й британці розвивали це десятиліттями. А коли у вас один-єдиний аварійний корабель, який не можете довести до ладу, про яку потугу йдеться?" — підсумував він.

За словами речника, фактично "Адмірал Кузнєцов" став для Кремля не гордістю, а дорогою проблемою, яку доводиться тягати на буксирі, бо самостійно він уже майже не ходить. 

Нагадаємо, проблема мін у морі досі залишається нагальною для одеського узбережжя. Також ми писали, що Україні вдалося змусити РФ боятися виводити свої кораблі в акваторію та зменшити корабельно-катерний склад противника. 

Одеса Чорне море крадіжка Одеська область Новини Одеси флот
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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