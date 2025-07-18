Флот ЗС РФ все одно становить загрозу для України, - речник ВМС Плетенчук

Кораблі РФ. Фото ілюстративне: DEFENSE EXPRESS

Україні вдалося змусити РФ боятися виводити свої кораблі в акваторію та зменшити корабельно-катерний склад противника. Однак списувати спроможності ворога у морі поки не можна — він все одно становить значну загрозу.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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ЗС РФ побоюються виводити кораблі у Чорне море та змушені переховуватись у пунктах базування. Однак і там ворожі судна не почувають себе у безпеці та мають періодично проводити заходи з розосередження, аби запобігти враженню.

"Вони періодично покидають гавань та виходять як мінімум у Цемеську бухту. Або навіть можуть в море вийти ненадовго і після цього повертаються. А покинути місце базування вони не можуть, оскільки особливо нема куди. В Новоросійську єдина база в Чорному морі, яку вони використовують", — каже речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що списувати флот РФ з рахунків було б помилкою. Оскільки ворог має на озброєнні вісім носіїв крилатих ракет, три з яких є підводними човнами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Криму замість кораблів залишились лише військові катери. А також про те, чи готова Україна до загрози з боку ПМР.