Флот ВС РФ все равно представляет угрозу для Украины, - спикер ВМС Плетенчук

Корабли РФ. Фото иллюстративное: DEFENSE EXPRESS

Украине удалось заставить РФ бояться выводить свои корабли в акваторию и уменьшить корабельно-катерный состав противника. Однако списывать возможности врага в море пока нельзя — он все равно представляет значительную угрозу.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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ВС РФ опасаются выводить корабли в Черное море и вынуждены скрываться в пунктах базирования. Однако и там вражеские суда не чувствуют себя в безопасности и должны периодически проводить мероприятия по рассредоточению, чтобы предотвратить поражение.

"Они периодически покидают гавань и выходят как минимум в Цемесскую бухту. Или даже могут в море выйти ненадолго и после этого возвращаются. А покинуть место базирования они не могут, поскольку особо некуда. В Новороссийске единственная база в Черном море, которую они используют", — говорит спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что списывать флот РФ со счетов было бы ошибкой. Поскольку враг имеет на вооружении восемь носителей крылатых ракет, три из которых являются подводными лодками.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Крыму вместо кораблей остались только военные катера. А также о том, готова ли Украина к угрозе со стороны ПМР.