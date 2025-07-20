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Главная Одесса Плавучий стыд — ВМС рассказали о единственном авианосце России

Плавучий стыд — ВМС рассказали о единственном авианосце России

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 12:00
Авианосец Кузнецов Россия украла у Украины
Авианосец Фото иллюстративное: росСМИ

Россия так и не смогла построить ни одного собственного авианосца. Единственный подобный корабль — это "Адмирал Кузнецов", который она украла у Украины еще в 1991 году. Впрочем, за более чем 30 лет тот только дымит, ломается и не способен выполнять свои задачи.

Об этом в субботу, 19 июля, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Россия не смогла построить собственный авианосец

По его словам, РФ не удалось построить ни одного собственного авианосца ни в советское время, ни после распада СССР. И вряд ли удастся это сделать в будущем.

"Мы за 70 лет истории СССР не построили ни одного настоящего авианосца. А россияне за половину этого срока смогли лишь украсть один авианесущий корабль у нас в 1991-м", — объясняет спикер.

Речь идет о крейсере "Адмирал Кузнецов", который был построен в Николаеве. Во время распределения Черноморского флота россияне вывели его из украинской части флота и перегнали на север, оставив украинских моряков на берегу. Впоследствии корабль включили в состав Северного флота.

"Доля краденого счастья им, как мы видим, не принесла. Авианосец с кучей технических проблем. У него проблемы с машинным отделением, с катапультами, с аэрофинишерами. За свою историю он несколько раз терял ход вообще", — отметил Плетенчук.

У России нет авиации для авианосца

Кроме технической неисправности, у России нет и необходимой авиации для полноценной работы авианосца.

"Это целая культура, эволюция, школа. Американцы и британцы развивали это десятилетиями. А когда у вас один-единственный аварийный корабль, который не можете привести в порядок, о какой мощи идет речь?" — подытожил он.

По словам спикера, фактически "Адмирал Кузнецов" стал для Кремля не гордостью, а дорогой проблемой, которую приходится таскать на буксире, потому что самостоятельно он уже почти не ходит.

Напомним, проблема мин в море до сих пор остается насущной для одесского побережья. Также мы писали, что Украине удалось заставить РФ бояться выводить свои корабли в акваторию и уменьшить корабельно-катерный состав противника.

Одесса Черное море кража Одесская область Новости Одессы флот
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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