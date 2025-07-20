Угрозы для судоходства в Черном море

Российские корабли на рейде в порту Новороссийск. Фото иллюстративное: росСМИ

Украина смогла вытеснить российский флот из северо-западной части Черного моря, но угроза для судоходства не исчезла. Морские мины и удары с воздуха до сих пор представляют опасность для гражданских судов и отдыхающих.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Судоходство под угрозой

По его словам, судоходство в Черном море продолжает оставаться под угрозой, хотя активность российских кораблей удалось остановить.

"Из трех основных угроз для морского судоходства мы фактически устранили одну. Корабельную. Российский флот уже не может действовать открыто в северо-западной части Черного моря. Но две другие опасности остаются: минная и воздушная", — отметил Плетенчук.

Минная опасность под контролем

Он говорит, что ситуация с минами полностью под контролем. Подразделения ВМС и профильные структуры обеспечивают ежедневный мониторинг, разминирование и поддержку безопасных маршрутов для экспорта и импорта.

"Это не первый год такой работы. Мы смогли организовать все так, чтобы наш морской коридор работал — и это критически важно, потому что Украина всегда была морским государством", — подчеркнул спикер ВМС.

Опасная авиация

Впрочем, опасность с воздуха все еще реальна. Плетенчук подчеркнул, что именно воздушная компонента остается самой сложной.

"У Россиян до сих пор преимущество в небе. Речь идет о применении баллистики, ракет и дронов. Мы неоднократно подчеркивали: эта угроза остается. Надеемся на поддержку Воздушных сил и наших партнеров", — сказал Плетенчук.

Отдых на побережье опасен

Он также предостерег от самоуспокоения во время отдыха у моря. Ведь мины штормом может выносить на берег, и там они детонируют.

"Одесская область — фактически единственное место в Украине, где люди могут увидеть море. Но даже на официально открытых пляжах надо быть осторожными. После шторма волны могут вынести на берег мину. Бывали случаи, когда она взрывалась еще до приезда саперов", — пояснил спикер.

По протоколу безопасное расстояние до любого подозрительного объекта в море или на берегу должно быть не менее 1 км.

Напомним, мы писали, что Россия так и не смогла построить ни одного собственного авианосца. Также сообщали о размножении американского голубого краба в Черном море.