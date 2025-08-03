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Головна Одеса Російські ракетоносії не виходять у Чорне море — чому

Російські ракетоносії не виходять у Чорне море — чому

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 13:51
Морські ракетоносії РФ не виходять у Чорне море
Російські кораблі на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські ракетоносії, які раніше загрожували з акваторії Чорного моря, нині не виходять у море. Їхня відсутність може свідчити про зміну тактики ворога або технічну паузу.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За його словами, в акваторії Чорного моря нині спокійніше, ніж зазвичай — щонайменше, з боку російських ракетоносіїв. Дмитро Плетенчук каже, що упродовж доби ворог не виводив морських носіїв у море.

"У мене підтвердження щодо застосування морських носіїв наразі нема. Вони відсутні. Принаймні зранку і вдень не були присутні", — повідомив він.

За даними речника, лише напередодні один російський корабель вийшов у море, ймовірно, для розосередження. А ще раніше — судно, імовірно, для протимінної боротьби.

"Ніяких особливих змін наразі не відбулося. Проте в будь-якому разі краще слідкувати за оновленням інформації. Якщо вона з'явиться — ми про це повідомимо", — додав Плетенчук.

Росіяни перебазувалися в Новоросійськ

Плетенчук підкреслив, що ситуація в морі залишається стабільною. За його словами росіяни нині змушені тримати флот у Новоросійську через постійну загрозу з боку ЗСУ.

"Ми їх змусили колективно забитися в Новоросійськ", — додав речник ВМС.

Нагадаємо, українська воєнна розвідка отримала секретні документи про новітній атомний підводний крейсер РФ "Князь Пожарскій". Також ми писали, що окупанти продали Ялтинський порт другу Путіна.

Чорне море Одеська область Новини Одеси війна загроза кораблів ракетоносій
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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