Морські ракетоносії РФ не виходять у Чорне море

Російські кораблі на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські ракетоносії, які раніше загрожували з акваторії Чорного моря, нині не виходять у море. Їхня відсутність може свідчити про зміну тактики ворога або технічну паузу.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Ракетоносії у Чорному морі

За його словами, в акваторії Чорного моря нині спокійніше, ніж зазвичай — щонайменше, з боку російських ракетоносіїв. Дмитро Плетенчук каже, що упродовж доби ворог не виводив морських носіїв у море.

"У мене підтвердження щодо застосування морських носіїв наразі нема. Вони відсутні. Принаймні зранку і вдень не були присутні", — повідомив він.

За даними речника, лише напередодні один російський корабель вийшов у море, ймовірно, для розосередження. А ще раніше — судно, імовірно, для протимінної боротьби.

"Ніяких особливих змін наразі не відбулося. Проте в будь-якому разі краще слідкувати за оновленням інформації. Якщо вона з'явиться — ми про це повідомимо", — додав Плетенчук.

Росіяни перебазувалися в Новоросійськ

Плетенчук підкреслив, що ситуація в морі залишається стабільною. За його словами росіяни нині змушені тримати флот у Новоросійську через постійну загрозу з боку ЗСУ.

"Ми їх змусили колективно забитися в Новоросійськ", — додав речник ВМС.

Нагадаємо, українська воєнна розвідка отримала секретні документи про новітній атомний підводний крейсер РФ "Князь Пожарскій". Також ми писали, що окупанти продали Ялтинський порт другу Путіна.