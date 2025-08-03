ГУР отримало дані про підводний човен князь Пожарський

Підводний човен РФ "Князь Пожарскій". Фото: росЗМІ

Українська воєнна розвідка отримала унікальний масив секретних документів про новітній атомний підводний крейсер РФ "Князь Пожарскій". Це флагманський носій ядерної зброї, який лише нещодавно став на бойове чергування. Тепер про нього відомо більше, ніж хотілося б Кремлю.

Про це у неділю, 3 серпня, повідомили в Головному управлінні розвідки України (ГУР).

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Допис ГУР. Фото: скриншот з Facebook

Що відомо розвідці про підводний крейсер РФ

За їхніми даними, фахівці здобули повний комплект внутрішньої документації про атомний підводний човен стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарскій" — новітню субмарину проєкту 955А "Борей-А".

Документи містять:

поіменні списки всього екіпажу з деталями про посади, фізичну підготовку та спеціалізацію;

бойові інструкції та схеми дій у різних надзвичайних ситуаціях;

внутрішню організаційну структуру екіпажу та розпорядок дня;

технічні документи, включно з інженерною аналітикою щодо деформованого обладнання;

докладну виписку з корабельного розкладу, яка регламентує кожен день на борту.

"Ці дані не просто відкривають критично важливу інформацію про один човен. Вони дозволяють розуміти вразливості цілої серії підводних носіїв ядерної зброї РФ", — наголосили у ГУР.

Матеріали про флагман. Фото: ГУР

Будова човна. Фото: ГУР

Характеристики нового човна РФ. Фото: ГУР

Дані про підводний човен РФ. Фото: ГУР

Список персоналу. Фото: ГУР

Будова човна "Князь Пожарскій". Фото: ГУР

Бойова інструкція човна. Фото: ГУР

Список екіпажу. Фото: ГУР

Бойовий розклад. Фото: ГУР

Фото люка у човні. Фото: ГУР 1 / 10



















Флагман РФ "Князь Пожарскій": характеристики

"Князь Пожарскій" був прийнятий на озброєння російським флотом лише 24 липня 2025 року. Його приписали до 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту з базуванням у Гаджієво, Мурманська область.

Крейсер оснащений 16 пусковими шахтами для міжконтинентальних ракет "Булава-30", кожна з яких здатна нести до 10 ядерних бойових блоків.

Нагадаємо, ГУР показало, як робот "Лють" знищує росіян із кулемета. Військові масштабують використання таких систем, зокрема під час операцій на Сумському напрямку. Також ми писали, що Миколаїв зазнав ракетного удару з боку російських окупантів.