Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ

У ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 11:57
ГУР отримало дані про підводний човен князь Пожарський
Підводний човен РФ "Князь Пожарскій". Фото: росЗМІ

Українська воєнна розвідка отримала унікальний масив секретних документів про новітній атомний підводний крейсер РФ "Князь Пожарскій". Це флагманський носій ядерної зброї, який лише нещодавно став на бойове чергування. Тепер про нього відомо більше, ніж хотілося б Кремлю.

Про це у неділю, 3 серпня, повідомили в Головному управлінні розвідки України (ГУР).

Реклама
Читайте також:
ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 1
Допис ГУР. Фото: скриншот з Facebook

Що відомо розвідці про підводний крейсер РФ

За їхніми даними, фахівці здобули повний комплект внутрішньої документації про атомний підводний човен стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарскій" — новітню субмарину проєкту 955А "Борей-А".

Документи містять:

  • поіменні списки всього екіпажу з деталями про посади, фізичну підготовку та спеціалізацію;
  • бойові інструкції та схеми дій у різних надзвичайних ситуаціях;
  • внутрішню організаційну структуру екіпажу та розпорядок дня;
  • технічні документи, включно з інженерною аналітикою щодо деформованого обладнання;
  • докладну виписку з корабельного розкладу, яка регламентує кожен день на борту.

"Ці дані не просто відкривають критично важливу інформацію про один човен. Вони дозволяють розуміти вразливості цілої серії підводних носіїв ядерної зброї РФ", — наголосили у ГУР.

  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 2
    Матеріали про флагман. Фото: ГУР
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 3
    Будова човна. Фото: ГУР
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 4
    Характеристики нового човна РФ. Фото: ГУР
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 5
    Дані про підводний човен РФ. Фото: ГУР
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 6
    Список персоналу. Фото: ГУР
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 7
    Будова човна "Князь Пожарскій". Фото: ГУР
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 8
    Бойова інструкція човна. Фото: ГУР
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 9
    Список екіпажу. Фото: ГУР
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 10
    Бойовий розклад. Фото: ГУР
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 11
    Фото люка у човні. Фото: ГУР
1 / 10
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 2
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 3
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 4
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 5
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 6
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 7
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 8
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 9
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 10
  • ГУР отримали секретні дані про новий підводний флагман РФ - фото 11

Флагман РФ "Князь Пожарскій": характеристики

"Князь Пожарскій" був прийнятий на озброєння російським флотом лише 24 липня 2025 року. Його приписали до 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту з базуванням у Гаджієво, Мурманська область. 

Крейсер оснащений 16 пусковими шахтами для міжконтинентальних ракет "Булава-30", кожна з яких здатна нести до 10 ядерних бойових блоків.

Нагадаємо, ГУР показало, як робот "Лють" знищує росіян із кулемета. Військові масштабують використання таких систем, зокрема під час операцій на Сумському напрямку. Також ми писали, що Миколаїв зазнав ракетного удару з боку російських окупантів.

Одеса Служба зовнішньої розвідки Новини Одеси ГУР флот секретна інформація
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації