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Головна Одеса Ракетна атака на Миколаїв — фото та відео руйнувань

Ракетна атака на Миколаїв — фото та відео руйнувань

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 09:52
Ракетний удар по Миколаєву 2 серпня — є поранені (відео)
Зруйновані будинки в Миколаєві. Фото: Миколаївська ОВА

Ввечері 2 серпня Миколаїв зазнав ракетного удару з боку російських окупантів. Пошкоджено десятки будинків і об’єктів інфраструктури. Сім людей постраждали, двоє залишаються в лікарні. Обстріли тривали й вранці — під ударом знову Куцурубська громада.

Про це у неділю, 3 серпня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Обстріл Миколаєва

За його даними, близько 22:01, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Як повідомив голова ОВА зруйновано три приватні будинки, у кількох місцях виникли пожежі.

Ще 23 приватні оселі та 12 багатоквартирних будинків отримали пошкодження. Серед постраждалих об’єктів — магазин будматеріалів, відділення поштового зв’язку та шість автомобілів. Семеро людей отримали травми.

"Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно", — повідомив Віталій Кім.

Водночас мер міста Миколаїв Олександр Сєнкевич додав, що комунальні служби вже працюють на місці вчорашньої атаки. Обсяг робіт — великий.

"Росія здатна лише знищувати. Дякую всім, хто ліквідовує наслідки", — написав Олександр Сєнкевич.

Обстріли Куцурубської громади

За даними Миколаївської ОВА, росіяни також тричі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. На щастя, обійшлося без жертв.

Комунальні служби працюють без зупинки, щоби якнайшвидше відновити пошкоджене.

Раніше ми повідомляли, як Миколаївщина відновлюється після війни та коли ЗСУ деокупують Кінбурнську косу. 

Нагадаємо, згідно зі словами посла США при НАТО Метью Вітакера, Сполучені Штати, надаючи своїм союзникам з НАТО найсучаснішу зброю (яка потім передається Україні), прагнуть схилити Росію до переговорів та досягнення перемир'я.

Миколаїв Миколаївська область Віталій Кім Новини Одеси Олександр Сєнкевич ракетний удар
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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