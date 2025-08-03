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Главная Одесса Ракетная атака на Николаев — фото и видео разрушений

Ракетная атака на Николаев — фото и видео разрушений

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 09:52
Ракетный удар по Николаеву 2 августа - есть раненые (видео)
Разрушенные дома в Николаеве. Фото: Николаевская ОГА

Вечером 2 августа Николаев подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов. Повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры. Семь человек пострадали, двое остаются в больнице. Обстрелы продолжались и утром — под ударом снова Куцурубская община.

Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Обстрел Николаева

По его данным, около 22:01, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Как сообщил председатель ОВА разрушены три частных дома, в нескольких местах возникли пожары.

Еще 23 частных дома и 12 многоквартирных домов получили повреждения. Среди пострадавших объектов — магазин стройматериалов, отделение почтовой связи и шесть автомобилей. Семь человек получили травмы.

"По состоянию на утро в больнице находятся 57-летний и 74-летний мужчины в состоянии средней тяжести, 32-летнему мужчине оказана помощь амбулаторно", — сообщил Виталий Ким.

В то же время мэр города Николаев Александр Сенкевич добавил, что коммунальные службы уже работают на месте вчерашней атаки. Объем работ — большой.

"Россия способна только уничтожать. Спасибо всем, кто ликвидирует последствия", — написал Александр Сенкевич.

Обстрелы Куцурубской громады

По данным Николаевской ОГА, россияне также трижды атаковали FPV-дронами Куцурубскую громаду. К счастью, обошлось без жертв.

Коммунальные службы работают без остановки, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное.

Ранее мы сообщали, как Николаевщина восстанавливается после войны и когда ВСУ деоккупируют Кинбурнскую косу.

Напомним, согласно словам посла США при НАТО Мэтью Уитакера, Соединенные Штаты, предоставляя своим союзникам по НАТО современное оружие (которое затем передается Украине), стремятся склонить Россию к переговорам и достижению перемирия.

Николаев Николаевская область Виталий Ким Новости Одессы Александр Сенкевич ракетный удар
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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