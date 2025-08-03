ГУР получило данные о подводной лодке князь Пожарский

Подводная лодка РФ "Князь Пожарский". Фото: росСМИ

Украинская военная разведка получила уникальный массив секретных документов о новейшем атомном подводном крейсере РФ "Князь Пожарский". Это флагманский носитель ядерного оружия, который лишь недавно стал на боевое дежурство. Теперь о нем известно больше, чем хотелось бы Кремлю.

Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в Главном управлении разведки Украины (ГУР).

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Сообщение ГУР. Фото: скриншот с Facebook

Что известно разведке о подводном крейсере РФ

По их данным, специалисты получили полный комплект внутренней документации об атомной подводной лодке стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" — новейшей субмарине проекта 955А "Борей-А".

Документы содержат:

поименные списки всего экипажа с деталями о должностях, физической подготовке и специализации;

боевые инструкции и схемы действий в различных чрезвычайных ситуациях;

внутреннюю организационную структуру экипажа и распорядок дня;

технические документы, включая инженерную аналитику по деформированному оборудованию;

подробную выписку из корабельного расписания, регламентирующую каждый день на борту.

"Эти данные не просто открывают критически важную информацию об одной лодке. Они позволяют понимать уязвимости целой серии подводных носителей ядерного оружия РФ", — отметили в ГУР.

Материалы о флагмане. Фото: ГУР

Устройство лодки. Фото: ГУР

Характеристики новой лодки РФ. Фото: ГУР

Данные о подводной лодке РФ. Фото: ГУР

Список персонала. Фото: ГУР

Строение лодки "Князь Пожарский". Фото: ГУР

Боевая инструкция лодки. Фото: ГУР

Список экипажа. Фото: ГУР

Боевое расписание. Фото: ГУР

Фото люка в лодке. Фото: ГУР 1 / 10



















Флагман РФ "Князь Пожарский": характеристики

"Князь Пожарский" был принят на вооружение российским флотом лишь 24 июля 2025 года. Его приписали к 31-й дивизии подводных лодок Северного флота с базированием в Гаджиево, Мурманская область.

Крейсер оснащен 16 пусковыми шахтами для межконтинентальных ракет "Булава-30", каждая из которых способна нести до 10 ядерных боевых блоков.

Напомним, ГУР показало, как робот "Ярость" уничтожает россиян из пулемета. Военные масштабируют использование таких систем, в частности во время операций на Сумском направлении. Также мы писали, что Николаев подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов.