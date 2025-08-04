Военные корабли ВС РФ с Калибрами в Черном море

Опасность для Одесчины — враг вывел свои ракетоносители в море
После длительного перерыва Россия снова вывела носители крылатых ракет в Черное море. Сейчас в акватории зафиксировано 2 вражеских корабля с "Калибрами" наготове.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Ракетоносители в море
По состоянию на 00:00 4 июля в Черном море не было зафиксировано активности вражеского флота и авиации. Однако уже в 9:00 утра ВС РФ вывели в акваторию 2 ракетоносителя. Эти военные корабли способны выпустить одновременно до 16 крылатых ракет "Калибр".
Угроза от "Калибров"
Крылатые ракеты "Калибр", которые Россия использует для ударов по Украине, представляют серьезную угрозу. Они могут запускаться с кораблей и подводных лодок в Черном море и имеют большую дальность поражения, что позволяет им достигать целей на значительном расстоянии от места запуска. А низкая высота полета затрудняет перехват средствами противовоздушной обороны.
Кроме того, "Калибры" могут быть снаряжены кассетными боеприпасами, что увеличивает площадь поражения.
Напомним, недавно мы писали о том, почему российские ракетоносители не выходили в Черное море. А также о последствиях атаки на Одессу.
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