Чиновник ТЦК и СП в Одесской области требовал взятку с призывника

Задержание подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины

Начальник одного из отделений ТЦК и СП Одесского района требовал с мужчины деньги за снятие его с базы розыска. Однако чиновника поймали с поличным — ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Правоохранители установили, что вр. и.о. начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесского района занимается коррупционной деятельностью. От военнообязанного, который нарушил правила учета, чиновник ТЦК требовал 1500 долларов за снятие его с базы розыска. Деньги он приказал перечислить на банковскую карточку.

После того как мужчина направил средства на указанный им счет, чиновник был задержан.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды соединенное с вымогательством). Ему грозит до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме более одного миллиона гривен.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одесской области фиктивно оформляли в части ВСУ. А также о схеме судей по вывозу уклонистов за границу