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Главная Одесса На Одесчине фиктивно оформляли в части ВСУ — цена вопроса

На Одесчине фиктивно оформляли в части ВСУ — цена вопроса

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 11:50
В Одесской области задержан взяточник - фиктивно оформлял в части ВСУ
Фигурант после задержания. Фото: Национальная полиция Украины

Делец из Одесской области предложил мужчине за взятку фиктивно оформиться в одну из воинских частей, чтобы тот мог избежать ответственности по уголовному делу. Однако во время передачи средств фигурант был задержан, ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Житель Одесского района пообещал мужчине за деньги посодействовать его трудоустройству в одну из местных воинских частей. Это стало бы основанием для прекращения судебного рассмотрения дела против него о преступлениях в связи с мобилизацией в армию. Также подозреваемый гарантировал, что клиент будет проходить службу исключительно формально и не будет отправляться в зону ведения боевых действий.

Фигурант обещал помочь за 35 тыс. долларов путем воздействия на должностных лиц одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, воинской части и судебных органов. Однако полицейские задержали дельца на одной из АЗС во время получения от одессита оговоренной суммы. Следователи изъяли взятку и мобильный телефон подозреваемого.

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Изъятые деньги. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. 240 гривен, которым он воспользовался. Дельцу грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о схеме судей по вывозу уклонистов за границу. А также о задержании призывника с пострадавшей полицейской.

Одесса взятка Одесская область Новости Одессы задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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