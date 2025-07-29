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Головна Одеса На Одещині фіктивно оформлювали до частин ЗСУ — ціна питання

На Одещині фіктивно оформлювали до частин ЗСУ — ціна питання

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 11:50
На Одещині затримано хабарника - фіктивно оформлював до частин ЗСУ
Фігурант після затримання. Фото: Національна поліція України

Ділок з Одещини запропонував чоловіку за хабар фіктивно оформитися до однієї з військових частин, аби той міг уникнути відповідальності за кримінальною справою. Однаку під час передачі коштів фігуранта було затримано, йомуз агрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Житель Одеського району пообіцяв чоловіку за гроші посприяти його працевлаштуванню до однієї із місцевих військових частин. Це стало б підставою для припинення судового розгляду справи проти нього щодо злочинів у зв’язку із мобілізацією до війська. Також підозрюваний гарантував, що клієнт проходитиме службу виключно формально і не відряджатиметься до зони ведення бойових дій. 

Фігурант обіцяв допомогти за 35 тис. доларів шляхом впливу на посадовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військової частини та судових органів. Однак поліцейські затримали ділка на одній із АЗС під час отримання від одесита обумовленої суми. Слідчі вилучили хабар та мобільний телефон підозрюваного.

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Вилучені гроші. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 тис. 240 гривень, яким він скористався. Ділку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему суддів з вивозу ухилянтів за кордон. А також про затримання призовника з постраждалою поліцейською.

Одеса хабар Одеська область Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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