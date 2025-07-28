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Главная Одесса Во время задержания призывника в Одессе пострадала полицейская

Во время задержания призывника в Одессе пострадала полицейская

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 13:50
Задержание уклониста в Одессе - пострадала полицейская
Машина патрульных. Фото иллюстративное: Полтавщина

Соцсетями распространилось очередное видео задержания правоохранителями мужчины в Одессе, который уклонялся от мобилизации. Местные жители вмешались в конфликт, в результате чего пострадала сотрудница полиции.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Подробности задержания

На улице Дмитриевской в Одессе патрульные остановили автомобиль Nissan за нарушение правил дорожного движения. Выяснилось, что водитель находится в розыске за уклонение от мобилизации. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и пытался убежать.

В конфликт вмешались очевидцы. Двое из них нанесли телесные повреждения инспектору полиции, которая принимала участие в задержании. Ее госпитализировали, а водителя доставили в отделение ТЦК и СП.

Полиция открыла дело

По факту нападения на полицейскую решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Согласно санкции статьи, нападавшим может грозить до 14 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который до смерти забил знакомого. А также о мужчине, который убил свою жену.

Одесса конфликт Новости Одессы мобилизация задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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