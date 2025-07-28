Затримання ухилянта в Одесі - постраждала поліцейська

Машина патрульних. Фото ілюстративне: Полтавщина

Соцмережами поширилось чергове відео затримання правоохоронцями чоловіка в Одесі, що ухилявся від мобілізації. Місцеві мешканці втрутились у конфлікт, внаслідок чого постраждала працівниця поліції.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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Подробиці затримання

На вулиці Дмитріївській в Одесі патрульні зупинили автомобіль Nissan за порушення правил дорожнього руху. З’ясувалося, що водій перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації. Під час затримання чоловік чинив опір та намагався втекти.

До конфлікту втрутилися очевидці. Двоє з них спричинили тілесні ушкодження інспекторці поліції, яка приймала участь у затриманні. Її ушпиталили, а водія доставили до відділку ТЦК та СП.

Поліція відкрила справу

За фактом нападу на поліцейську вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Згідно з санкцією статті, нападникам може загрожувати до 14 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жителя Одещини, який до смерті забив знайомого. А також про чоловіка, який вбив свою дружину.