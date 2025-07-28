Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 28 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян будуть без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Академічна, 1/16,5,14,24,24а,29, 47а,

Архітектурна, 10,12,14,14а,

Ахматової, 1-20,

Баштанна,

Д. Бурлюка,

Вазова Івана, 9,

Ак. Вернадського,

Вертелецького, 7б,13,

Героїв Крут, 35-47,

Дачна, 3а- 30,

Дмитрієвська,

Драгоманова, 1-25,

Кавунова, 1-18,

Квіткова, 4,

Китобійна, Костанді, 14/21,

Кримська, 1,3,3/корп.1,

Кришталева, 1,

Купріна, 7-29,

Левкоєва, 1, 7, 7а,

Львівська, 7-17, 24-58,

Лядова, 1-15,

Немировича-Данченка 10,11,16,

Рясна,

Окружна,

Педагогічна, 21,

Планетна,

Прорізна, 5,5А,

Рівності, 1-48,

Собінова, 15,15/корп.3, 15а, 20,

Сумська,1-31,

Айвазовського, 70а, 72, 72б,

Флотська, 4, 4а, 7, 6/1, 6б, 21,

Чернігівська,

С. Шелухина,

Ялинкова,

пров. 1-й, 2-й, Академічний,

пров. 1-й, 2-й Китобійний,

пров. Климовича,

пров. Чехівського,

пров. Кричевського,

пров. Чубинського,

пров. 1-й Рясний, 1-15,

пров. 2-й Дачний,

пров. 2-й Рівності, 1,4,

пров. Безіменний, 2-12,

пров. Делоне Соні, 3-22А,

пров. Лазурського 2а,3,

пров. Іподромний, 10,

пров. Історичний,

пров. Кримський,

пров. Літній, 5,

пров. Львівський, 2-10в,

пров. Молокова,

пров. Рівний,

пров. Слави,

пров. Флотський,

пров. Чернігівський, 1-8.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Ак. Гаркавого,15-53, 148-156,

М. Аркаса,

Ашхабадська,

Базарна, 70,

Балківська, 50-95,

Батуринська,

Бессарабська, 2,4,4б,6,

Бібліотечна, 1-21,

Болградська, 2-26,

О. Вадатурського, 79-131,

Ветеранів Праці,

Героїв Зміїного,

Горизонтальна, Гранатна, 1-16,

Дальницьке, 19,

Дідріхсона, 15-29,

Хортицька,

Дюковська, 4,

Житомирська,

Карпатська, 1-22,

Клинова,

Крайня,

Кузьміна Тараса, 34-49,

Липнева,1-31,

Літакова, 44, 44а, 47, 52,

Магістральна,

Мирного Панаса,

Г. Михайленко,

Могилевська, 1-22,

Молодіжна,

Нескучна,

Обліпихова,

Патріотична,

Петра Лещенка,

Південна,

Північна,

Подільська,

Польова,

Прибіка Йозефа,

Ризька,

Розкидайлівська,

Сільська,

Скісна,

Смоленського,

Сонячна,

В. Сосюри,

Сталепрокатна,

Столярського, 4-Г,

Творча,

Тираспольська,

Уманська,

Умова,

Урожайна,

Учнівська,

Фунтового Івана, 42-54,

Чумацька, 103,

дорога Фонтанська, 39, 41,

пров. 2-й Східний, 1-9г,

пров. М. Гордієвського,

пров. Гранатний, 2-8/корп.1,

пров. Гусака-Гусаченка Георгія, 8А/22,

пров. Економічний, 2,

пров. Кордонний, 1-15а,25,29,35,

пров. Малиновський, 7,

пров. Поперечний, 1-17а,

пров. Чернівецький, 21-40,

пров. Хотинський,

просп. Українки Лесі, 1,

узвіз Олійника Степана.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,

Садова,

Велика Садова,

Глаубермана, 2, 3, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,

Донецька,

Каменярів,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська,27-62,

Кишинівська, 2-24,

Кінноармійська, 1,1а,

О. Кошиця,

Мала Садова,

Маріупольська,

Наклона,17/1,

Похила,

Республіканська,

Світла, 1,

Хаджибейська дорога,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвського, 1-й, 3-й

пров. Керченський,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.