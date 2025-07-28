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Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі — кому приготуватись

Масштабне відключення світла в Одесі — кому приготуватись

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 09:45
Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 28 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян будуть без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Академічна, 1/16,5,14,24,24а,29, 47а,
  • Архітектурна, 10,12,14,14а,
  • Ахматової, 1-20,
  • Баштанна,
  • Д. Бурлюка,
  • Вазова Івана, 9,
  • Ак. Вернадського,
  • Вертелецького, 7б,13,
  • Героїв Крут, 35-47,
  • Дачна, 3а- 30,
  • Дмитрієвська,
  • Драгоманова, 1-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Квіткова, 4,
  • Китобійна, Костанді, 14/21,
  • Кримська, 1,3,3/корп.1,
  • Кришталева, 1,
  • Купріна, 7-29,
  • Левкоєва, 1, 7, 7а,
  • Львівська, 7-17, 24-58,
  • Лядова, 1-15,
  • Немировича-Данченка 10,11,16,
  • Рясна,
  • Окружна,
  • Педагогічна, 21,
  • Планетна,
  • Прорізна, 5,5А,
  • Рівності, 1-48,
  • Собінова, 15,15/корп.3, 15а, 20,
  • Сумська,1-31,
  • Айвазовського, 70а, 72, 72б,
  • Флотська, 4, 4а, 7, 6/1, 6б, 21,
  • Чернігівська,
  • С. Шелухина,
  • Ялинкова,
  • пров. 1-й, 2-й, Академічний,
  • пров. 1-й, 2-й Китобійний,
  • пров. Климовича,
  • пров. Чехівського,
  • пров. Кричевського,
  • пров. Чубинського,
  • пров. 1-й Рясний, 1-15,
  • пров. 2-й Дачний,
  • пров. 2-й Рівності, 1,4,
  • пров. Безіменний, 2-12,
  • пров. Делоне Соні, 3-22А,
  • пров. Лазурського 2а,3,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Історичний,
  • пров. Кримський,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Львівський, 2-10в,
  • пров. Молокова,
  • пров. Рівний,
  • пров. Слави,
  • пров. Флотський,
  • пров. Чернігівський, 1-8.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

  • Ак. Гаркавого,15-53, 148-156,
  • М. Аркаса,
  • Ашхабадська,
  • Базарна, 70,
  • Балківська, 50-95,
  • Батуринська,
  • Бессарабська, 2,4,4б,6,
  • Бібліотечна, 1-21,
  • Болградська, 2-26,
  • О. Вадатурського, 79-131,
  • Ветеранів Праці,
  • Героїв Зміїного,
  • Горизонтальна, Гранатна, 1-16,
  • Дальницьке, 19,
  • Дідріхсона, 15-29,
  • Хортицька,
  • Дюковська, 4,
  • Житомирська,
  • Карпатська, 1-22,
  • Клинова,
  • Крайня,
  • Кузьміна Тараса, 34-49,
  • Липнева,1-31,
  • Літакова, 44, 44а, 47, 52,
  • Магістральна,
  • Мирного Панаса,
  • Г. Михайленко,
  • Могилевська, 1-22,
  • Молодіжна,
  • Нескучна,
  • Обліпихова,
  • Патріотична,
  • Петра Лещенка,
  •  Південна,
  • Північна,
  • Подільська,
  • Польова,
  • Прибіка Йозефа,
  • Ризька,
  • Розкидайлівська,
  • Сільська,
  • Скісна,
  • Смоленського,
  • Сонячна,
  • В. Сосюри,
  • Сталепрокатна,
  • Столярського, 4-Г,
  • Творча,
  • Тираспольська,
  • Уманська,
  • Умова,
  • Урожайна,
  • Учнівська,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • Чумацька, 103,
  • дорога Фонтанська, 39, 41,
  • пров. 2-й Східний, 1-9г,  
  • пров. М. Гордієвського,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Гусака-Гусаченка Георгія, 8А/22,
  • пров. Економічний, 2,
  • пров. Кордонний, 1-15а,25,29,35,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Поперечний, 1-17а,
  • пров. Чернівецький, 21-40,
  • пров. Хотинський,
  • просп. Українки Лесі, 1,
  • узвіз Олійника Степана.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
  • Садова,
  • Велика Садова,  
  • Глаубермана, 2, 3, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,
  • Донецька,
  • Каменярів,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська,27-62,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • О. Кошиця,
  • Мала Садова,
  • Маріупольська,
  • Наклона,17/1,
  • Похила,
  • Республіканська,
  • Світла, 1,
  • Хаджибейська дорога,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Штильова,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвського, 1-й, 3-й
  • пров.  Керченський,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52. 

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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