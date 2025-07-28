Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики

Масштабне відключення світла в Одесі — кому приготуватись
Сьогодні, 28 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян будуть без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Академічна, 1/16,5,14,24,24а,29, 47а,
- Архітектурна, 10,12,14,14а,
- Ахматової, 1-20,
- Баштанна,
- Д. Бурлюка,
- Вазова Івана, 9,
- Ак. Вернадського,
- Вертелецького, 7б,13,
- Героїв Крут, 35-47,
- Дачна, 3а- 30,
- Дмитрієвська,
- Драгоманова, 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Квіткова, 4,
- Китобійна, Костанді, 14/21,
- Кримська, 1,3,3/корп.1,
- Кришталева, 1,
- Купріна, 7-29,
- Левкоєва, 1, 7, 7а,
- Львівська, 7-17, 24-58,
- Лядова, 1-15,
- Немировича-Данченка 10,11,16,
- Рясна,
- Окружна,
- Педагогічна, 21,
- Планетна,
- Прорізна, 5,5А,
- Рівності, 1-48,
- Собінова, 15,15/корп.3, 15а, 20,
- Сумська,1-31,
- Айвазовського, 70а, 72, 72б,
- Флотська, 4, 4а, 7, 6/1, 6б, 21,
- Чернігівська,
- С. Шелухина,
- Ялинкова,
- пров. 1-й, 2-й, Академічний,
- пров. 1-й, 2-й Китобійний,
- пров. Климовича,
- пров. Чехівського,
- пров. Кричевського,
- пров. Чубинського,
- пров. 1-й Рясний, 1-15,
- пров. 2-й Дачний,
- пров. 2-й Рівності, 1,4,
- пров. Безіменний, 2-12,
- пров. Делоне Соні, 3-22А,
- пров. Лазурського 2а,3,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Історичний,
- пров. Кримський,
- пров. Літній, 5,
- пров. Львівський, 2-10в,
- пров. Молокова,
- пров. Рівний,
- пров. Слави,
- пров. Флотський,
- пров. Чернігівський, 1-8.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Ак. Гаркавого,15-53, 148-156,
- М. Аркаса,
- Ашхабадська,
- Базарна, 70,
- Балківська, 50-95,
- Батуринська,
- Бессарабська, 2,4,4б,6,
- Бібліотечна, 1-21,
- Болградська, 2-26,
- О. Вадатурського, 79-131,
- Ветеранів Праці,
- Героїв Зміїного,
- Горизонтальна, Гранатна, 1-16,
- Дальницьке, 19,
- Дідріхсона, 15-29,
- Хортицька,
- Дюковська, 4,
- Житомирська,
- Карпатська, 1-22,
- Клинова,
- Крайня,
- Кузьміна Тараса, 34-49,
- Липнева,1-31,
- Літакова, 44, 44а, 47, 52,
- Магістральна,
- Мирного Панаса,
- Г. Михайленко,
- Могилевська, 1-22,
- Молодіжна,
- Нескучна,
- Обліпихова,
- Патріотична,
- Петра Лещенка,
- Південна,
- Північна,
- Подільська,
- Польова,
- Прибіка Йозефа,
- Ризька,
- Розкидайлівська,
- Сільська,
- Скісна,
- Смоленського,
- Сонячна,
- В. Сосюри,
- Сталепрокатна,
- Столярського, 4-Г,
- Творча,
- Тираспольська,
- Уманська,
- Умова,
- Урожайна,
- Учнівська,
- Фунтового Івана, 42-54,
- Чумацька, 103,
- дорога Фонтанська, 39, 41,
- пров. 2-й Східний, 1-9г,
- пров. М. Гордієвського,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Гусака-Гусаченка Георгія, 8А/22,
- пров. Економічний, 2,
- пров. Кордонний, 1-15а,25,29,35,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Поперечний, 1-17а,
- пров. Чернівецький, 21-40,
- пров. Хотинський,
- просп. Українки Лесі, 1,
- узвіз Олійника Степана.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
- Садова,
- Велика Садова,
- Глаубермана, 2, 3, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,
- Донецька,
- Каменярів,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська,27-62,
- Кишинівська, 2-24,
- Кінноармійська, 1,1а,
- О. Кошиця,
- Мала Садова,
- Маріупольська,
- Наклона,17/1,
- Похила,
- Республіканська,
- Світла, 1,
- Хаджибейська дорога,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвського, 1-й, 3-й
- пров. Керченський,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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