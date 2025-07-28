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Главная Одесса Масштабное отключение света в Одессе — кому приготовиться

Масштабное отключение света в Одессе — кому приготовиться

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 09:45
Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 28 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего тысячи горожан будут без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • Академическая, 1/16,5,14,24,24а,29, 47а,
  • Архитектурная, 10,12,14,14а, 10,12,14а,
  • Ахматовой, 1-20,
  • Баштанная,
  • Д. Бурлюка,
  • Вазова Ивана, 9,
  • Ак. Вернадского,
  • Вертелецкого, 7б, 13,
  • Героев Крут, 35-47,
  • Дачная, 3а- 30,
  • Дмитриевская,
  • Драгоманова, 1-25,
  • Арбузная, 1-18,
  • Квиткова, 4,
  • Китобойная, Костанди, 14/21,
  • Крымская, 1,3,3/корп.1,
  • Хрустальная, 1,
  • Куприна, 7-29,
  • Левкоева, 1, 7, 7а,
  • Львовская, 7-17, 24-58,
  • Лядова, 1-15,
  • Немировича-Данченко 10,11,16,
  • Рясна,
  • Окружная,
  • Педагогическая, 21,
  • Планетная,
  • Прорезная, 5,5А,
  • Равенства, 1-48,
  • Собинова, 15,15/корп.3, 15а, 20,
  • Сумская, 1-31,
  • Айвазовского, 70а, 72, 72б,
  • Флотская, 4, 4а, 7, 6/1, 6б, 21,
  • Черниговская,
  • С. Шелухина,
  • Елочная,
  • переулки 1-й, 2-й, Академический,
  • переулок 1-й, 2-й Китобойный,
  • переулок Климовича,
  • переулок Чеховского,
  • переулок Кричевского,
  • переулок Чубинского,
  • переулок 1-й Обильный, 1-15,
  • переулок 2-й Дачный,
  • переулок 2-й Равенства, 1,4,
  • переулок Безымянный, 2-12,
  • переулок Делоне Сони, 3-22А,
  • переулок Лазурского 2а,3,
  • переулок Ипподромный, 10,
  • переулок Исторический,
  • переулок Крымский,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Львовский, 2-10в,
  • переулок Молокова,
  • переулок Ровный,
  • переулок Славы,
  • переулок Флотский,
  • переулок Черниговский, 1-8.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Ак. Гаркавого,15-53, 148-156,
  • М. Аркаса,
  • Ашхабадская,
  • Базарная, 70,
  • Балковская, 50-95,
  • Батуринская,
  • Бессарабская, 2,4,4б,6,
  • Библиотечная, 1-21,
  • Болградская, 2-26,
  • А. Вадатурского, 79-131,
  • Ветеранов Труда,
  • Героев Змеиного,
  • Горизонтальная, Гранатная, 1-16,
  • Дальницкое, 19,
  • Дидрихсона, 15-29,
  • Хортицкая,
  • Дюковская, 4,
  • Житомирская,
  • Карпатская, 1-22,
  • Клиновая,
  • Крайняя,
  • Кузьмина Тараса, 34-49,
  • Июльская, 1-31,
  • Литакова, 44, 44а, 47, 52,
  • Магистральная,
  • Мирного Афанасия,
  • Г. Михайленко,
  • Могилевская, 1-22,
  • Молодежная,
  • Нескучная,
  • Облепиховая,
  • Патриотическая,
  • Петра Лещенко,
  • Южная,
  • Северная,
  • Подольская,
  • Полевая,
  • Прибика Йозефа,
  • Рижская,
  • Раскидайловская,
  • Сельская,
  • Косая,
  • Смоленского,
  • Солнечная,
  • В. Сосюры,
  • Сталепрокатная,
  • Столярного, 4-Г,
  • Творческая,
  • Тираспольская,
  • Уманская,
  • Умова,
  • Урожайная,
  • Ученическая,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • Чумацкая, 103,
  • дорога Фонтанская, 39, 41,
  • переулок 2-й Восточный, 1-9г,
  • переулок М. Гордиевского,
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Гусака-Гусаченко Георгия, 8А/22,
  • переулок Экономический, 2,
  • переулок Кордонный, 1-15а,25,29,35,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Поперечный, 1-17а,
  • переулок Черновицкий, 21-40,
  • переулок Хотинский,
  • просп. Украинки Леси, 1,
  • спуск Олейника Степана.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
  • Садовая,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана, 2, 3, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,
  • Донецкая,
  • Каменяров,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • О. Кошица,
  • Малая Садовая,
  • Мариупольская,
  • Наклонная, 17/1,
  • Наклонная,
  • Республиканская,
  • Светлая, 1,
  • Хаджибейская дорога,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая,
  • Николаевская дорога, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • переулок 1-й, 2-й,3-й Дунаевского, 1-й, 3-й
  • переулок Керченский,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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