Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества

Масштабное отключение света в Одессе — кому приготовиться
Сегодня, 28 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего тысячи горожан будут без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Академическая, 1/16,5,14,24,24а,29, 47а,
- Архитектурная, 10,12,14,14а, 10,12,14а,
- Ахматовой, 1-20,
- Баштанная,
- Д. Бурлюка,
- Вазова Ивана, 9,
- Ак. Вернадского,
- Вертелецкого, 7б, 13,
- Героев Крут, 35-47,
- Дачная, 3а- 30,
- Дмитриевская,
- Драгоманова, 1-25,
- Арбузная, 1-18,
- Квиткова, 4,
- Китобойная, Костанди, 14/21,
- Крымская, 1,3,3/корп.1,
- Хрустальная, 1,
- Куприна, 7-29,
- Левкоева, 1, 7, 7а,
- Львовская, 7-17, 24-58,
- Лядова, 1-15,
- Немировича-Данченко 10,11,16,
- Рясна,
- Окружная,
- Педагогическая, 21,
- Планетная,
- Прорезная, 5,5А,
- Равенства, 1-48,
- Собинова, 15,15/корп.3, 15а, 20,
- Сумская, 1-31,
- Айвазовского, 70а, 72, 72б,
- Флотская, 4, 4а, 7, 6/1, 6б, 21,
- Черниговская,
- С. Шелухина,
- Елочная,
- переулки 1-й, 2-й, Академический,
- переулок 1-й, 2-й Китобойный,
- переулок Климовича,
- переулок Чеховского,
- переулок Кричевского,
- переулок Чубинского,
- переулок 1-й Обильный, 1-15,
- переулок 2-й Дачный,
- переулок 2-й Равенства, 1,4,
- переулок Безымянный, 2-12,
- переулок Делоне Сони, 3-22А,
- переулок Лазурского 2а,3,
- переулок Ипподромный, 10,
- переулок Исторический,
- переулок Крымский,
- переулок Летний, 5,
- переулок Львовский, 2-10в,
- переулок Молокова,
- переулок Ровный,
- переулок Славы,
- переулок Флотский,
- переулок Черниговский, 1-8.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Ак. Гаркавого,15-53, 148-156,
- М. Аркаса,
- Ашхабадская,
- Базарная, 70,
- Балковская, 50-95,
- Батуринская,
- Бессарабская, 2,4,4б,6,
- Библиотечная, 1-21,
- Болградская, 2-26,
- А. Вадатурского, 79-131,
- Ветеранов Труда,
- Героев Змеиного,
- Горизонтальная, Гранатная, 1-16,
- Дальницкое, 19,
- Дидрихсона, 15-29,
- Хортицкая,
- Дюковская, 4,
- Житомирская,
- Карпатская, 1-22,
- Клиновая,
- Крайняя,
- Кузьмина Тараса, 34-49,
- Июльская, 1-31,
- Литакова, 44, 44а, 47, 52,
- Магистральная,
- Мирного Афанасия,
- Г. Михайленко,
- Могилевская, 1-22,
- Молодежная,
- Нескучная,
- Облепиховая,
- Патриотическая,
- Петра Лещенко,
- Южная,
- Северная,
- Подольская,
- Полевая,
- Прибика Йозефа,
- Рижская,
- Раскидайловская,
- Сельская,
- Косая,
- Смоленского,
- Солнечная,
- В. Сосюры,
- Сталепрокатная,
- Столярного, 4-Г,
- Творческая,
- Тираспольская,
- Уманская,
- Умова,
- Урожайная,
- Ученическая,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- Чумацкая, 103,
- дорога Фонтанская, 39, 41,
- переулок 2-й Восточный, 1-9г,
- переулок М. Гордиевского,
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Гусака-Гусаченко Георгия, 8А/22,
- переулок Экономический, 2,
- переулок Кордонный, 1-15а,25,29,35,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Поперечный, 1-17а,
- переулок Черновицкий, 21-40,
- переулок Хотинский,
- просп. Украинки Леси, 1,
- спуск Олейника Степана.
Работы до 20:00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
- Садовая,
- Большая Садовая,
- Глаубермана, 2, 3, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,
- Донецкая,
- Каменяров,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- Конноармейская, 1,1а,
- О. Кошица,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Наклонная, 17/1,
- Наклонная,
- Республиканская,
- Светлая, 1,
- Хаджибейская дорога,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- Николаевская дорога, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- переулок 1-й, 2-й,3-й Дунаевского, 1-й, 3-й
- переулок Керченский,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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