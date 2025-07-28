Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 28 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего тысячи горожан будут без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Академическая, 1/16,5,14,24,24а,29, 47а,

Архитектурная, 10,12,14,14а, 10,12,14а,

Ахматовой, 1-20,

Баштанная,

Д. Бурлюка,

Вазова Ивана, 9,

Ак. Вернадского,

Вертелецкого, 7б, 13,

Героев Крут, 35-47,

Дачная, 3а- 30,

Дмитриевская,

Драгоманова, 1-25,

Арбузная, 1-18,

Квиткова, 4,

Китобойная, Костанди, 14/21,

Крымская, 1,3,3/корп.1,

Хрустальная, 1,

Куприна, 7-29,

Левкоева, 1, 7, 7а,

Львовская, 7-17, 24-58,

Лядова, 1-15,

Немировича-Данченко 10,11,16,

Рясна,

Окружная,

Педагогическая, 21,

Планетная,

Прорезная, 5,5А,

Равенства, 1-48,

Собинова, 15,15/корп.3, 15а, 20,

Сумская, 1-31,

Айвазовского, 70а, 72, 72б,

Флотская, 4, 4а, 7, 6/1, 6б, 21,

Черниговская,

С. Шелухина,

Елочная,

переулки 1-й, 2-й, Академический,

переулок 1-й, 2-й Китобойный,

переулок Климовича,

переулок Чеховского,

переулок Кричевского,

переулок Чубинского,

переулок 1-й Обильный, 1-15,

переулок 2-й Дачный,

переулок 2-й Равенства, 1,4,

переулок Безымянный, 2-12,

переулок Делоне Сони, 3-22А,

переулок Лазурского 2а,3,

переулок Ипподромный, 10,

переулок Исторический,

переулок Крымский,

переулок Летний, 5,

переулок Львовский, 2-10в,

переулок Молокова,

переулок Ровный,

переулок Славы,

переулок Флотский,

переулок Черниговский, 1-8.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Ак. Гаркавого,15-53, 148-156,

М. Аркаса,

Ашхабадская,

Базарная, 70,

Балковская, 50-95,

Батуринская,

Бессарабская, 2,4,4б,6,

Библиотечная, 1-21,

Болградская, 2-26,

А. Вадатурского, 79-131,

Ветеранов Труда,

Героев Змеиного,

Горизонтальная, Гранатная, 1-16,

Дальницкое, 19,

Дидрихсона, 15-29,

Хортицкая,

Дюковская, 4,

Житомирская,

Карпатская, 1-22,

Клиновая,

Крайняя,

Кузьмина Тараса, 34-49,

Июльская, 1-31,

Литакова, 44, 44а, 47, 52,

Магистральная,

Мирного Афанасия,

Г. Михайленко,

Могилевская, 1-22,

Молодежная,

Нескучная,

Облепиховая,

Патриотическая,

Петра Лещенко,

Южная,

Северная,

Подольская,

Полевая,

Прибика Йозефа,

Рижская,

Раскидайловская,

Сельская,

Косая,

Смоленского,

Солнечная,

В. Сосюры,

Сталепрокатная,

Столярного, 4-Г,

Творческая,

Тираспольская,

Уманская,

Умова,

Урожайная,

Ученическая,

Фунтового Ивана, 42-54,

Чумацкая, 103,

дорога Фонтанская, 39, 41,

переулок 2-й Восточный, 1-9г,

переулок М. Гордиевского,

переулок Гранатный, 2-8/корп.1,

переулок Гусака-Гусаченко Георгия, 8А/22,

переулок Экономический, 2,

переулок Кордонный, 1-15а,25,29,35,

переулок Малиновский, 7,

переулок Поперечный, 1-17а,

переулок Черновицкий, 21-40,

переулок Хотинский,

просп. Украинки Леси, 1,

спуск Олейника Степана.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,

Садовая,

Большая Садовая,

Глаубермана, 2, 3, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,

Донецкая,

Каменяров,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62,

Кишиневская, 2-24,

Конноармейская, 1,1а,

О. Кошица,

Малая Садовая,

Мариупольская,

Наклонная, 17/1,

Наклонная,

Республиканская,

Светлая, 1,

Хаджибейская дорога,

Чайкова, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилевая,

Николаевская дорога, 65,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й, 2-й,3-й Дунаевского, 1-й, 3-й

переулок Керченский,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.