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Главная Одесса Схемы судей с Одесчины по вывозу уклонистов — новые детали

Схемы судей с Одесчины по вывозу уклонистов — новые детали

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 17:37
Схема судей по переправке уклонистов в Одесской области - завершено расследование
Белгород-Днестровский суд. Фото: Белгород-Днестровский райсуд

Правоохранители завершили расследование в отношении судей Белгород-Днестровского суда Одесскойобласти, которые организовали схему по переправке уклонистов за границу по фиктивным документам. Сейчас 6 фигурантов дела пошли на сделку со следствием, еще 5 — признали свою вину.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

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Подробности дела

Преступная организованная группа работала внутри судебной системы Одесской области и помогала военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации.

Схема заключалась в массовом вынесении судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за малышами. Такие услуги стоили по 3500 долларов США с клиента. В целом следствием установлено 1040 подобных решений.

Для конспирации злоумышленники создали бэк-офис суда в адвокатском бюро и даже рекламировали свои услуги в соцсетях.

Правовая квалификация

Фигурантов подозревают по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 368 (получение неправомерной выгоды);
  • ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды);
  • ст. 332 (организация незаконного пересечения границы);
  • ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);
  • ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия).

На сегодня свою вину признали 5 подозреваемых. По данным СМИ, речь идет о бывших помощниках судей Наталье Кудаковой и Инне Таруте, заместителе руководителя аппарата суда Ольге Кияшко,
консультанте Олеге Монари, а также помощнике адвоката Павле Петухове. Еще 6 человек пошли на сделку со следствием.

Пятеро обвиняемых уже получили по 3 года испытательного срока. Кроме того, они обязаны выплатить суммы на поддержку ВСУ: сотрудники суда — по 10 и 60 тыс. грн, помощник адвоката — 240 тыс. грн.

Напомним, недавно мы писали о Валентине Заверюхе, которого отправили в СИЗО. А также о судье, которая мобилизовалась в армию.

Одесса САП Одесская область судьи Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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